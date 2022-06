Orgullo contra prejuicio

Hace veinte años yo iba a ser el columnista LGTBI de este periódico, pero a Ángel Montiel se le olvidó volverme a llamar. Desde entonces he visto como muchas veces, muchas de las cosas que pensaba sobre ese tema las decían otros, pero sin rencor ninguno, Ángel. En esos veinte años también han pasado muchas cosas buenas para este colectivo. Ante la que se nos viene encima a los LGTBI, si el votante no lo remedia, vamos a repasar conceptos que conviene tener en cuenta. Para que yo me acuerde y usted lo tenga claro

No estoy orgulloso porque me crea mejor que usted, pero tengo que mostrarme porque en el conjunto de ustedes todavía hay quien no comprende que más que amar a quien yo quiera tengo el derecho básico a intentar ser lo que yo me he imaginado que quiero ser y en el lastre que toda vida tiene no debería contarse la piedra de ese prejuicio ajeno. Yo debería haber tenido una infancia como la suya, donde no se me hubiera señalado; una adolescencia como la suya, donde yo no me hubiera escondido tan a lo hondo que en algún momento se me perdió la esencia de la sonrisa y una juventud y madurez como la suya, pero lo que perdí en mi infancia y mi adolescencia no me lo permitieron. Otros perdieron las ganas de vivir y se quedaron por el camino. Por ellos también me quejo.

Estoy en una edad que me importan más los que vienen detrás de mí que yo mismo, porque los que me precedieron hicieron más por mí de lo que yo pensaba. Claro, le estoy hablando de quien no se escondió, de quien dio la cara para que se la partieran y aún así mostró la sonrisa desafiante de quien no le importa perder todo porque no hay nada que perder. Le estoy hablando del maricón, de la bollera, del invertido, del sodomita, del travestido, del bujarrón, de los que fueron llamados con todas esas bonitas y floridas palabras que usaron los que antes de usted fueron.

El prejuicio de las palabras, y de los campos de concentración que pretendían reeducarnos, y de las palizas, y de los tiros «en el culo, por maricón» de ese pasado que todavía no es lejano porque siguen las palizas, las muertes y la defensa de terapias de conversión, se combate con el orgullo de no esconderse en ser LGTBI cuando usted nos llame bolleras, travelos, mariquitas desde la barra del bar con coro de risotadas. No nos han dejado otra opción que tener el «valor de no ceder ni someterse nunca /¿significa algo más no ser vencido?». Eso lo dice el Luzbel de El Paraíso Perdido de Milton, y define eso que tanto le molesta, el que toma esas palabras como piedras y le devuelve el prejuicio de su mariquita en la barra del bar con un orgulloso maricón, que suena a un eco de bóveda que calla las risas.