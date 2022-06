Vino ‘el señor de negro’ de Madrid, el tal Miguel Tellado, y en lo que hace lo que se dice un ratico convocó el congreso regional del PP y proclamó al candidato oficial en una misma tacada. «Este es el tío, que nadie se equivoque», vino a decir señalando a Fernando López Miras. Previamente se había reunido con la que habría sido legítima aspirante, Patricia Fernández, para prohibirle que se presentara: «Si te presentas, no habrá congreso;habrá congreso si no te presentas», lo que constituye una contradicción en términos, pues los congresos se convocan para dirimir alternativas.

El autoproclamado por López Miras Partido de la Libertad renquea visiblemente de aquello de lo que presume. Estos liberales se nos han sovietizado: Libertad ¿para qué? que decía el camarada Vladimir Ilich. Y lo chocante, o no, es que a López Miras esta teatralización no le da vergüenza. Lo van a renovar en la presidencia por el procedimiento del Dedazo, esta vez con bata de seda, mediante un congreso simulado, paródico, tongado. Para renovar su plaza precisa del tutelaje de hierro de Madrid: el que se mueva no saldrá en la foto. Un líder que lo es porque le cortan las alas a quien podría competir con él por el liderazgo ¿es un líder? ¿O qué clase de líder es?

Hay algo todavía más humillante. El pretexto para convocar un congreso trucado es que, a un año de las elecciones, no conviene zarandear el cedazo. Es decir, lo que hay es lo que hay, y el resultado ante las urnas (las reales) ya decidirá si es necesario o no renovar el partido. Las elecciones autonómicas van a ser, pues, un ensayo. Todo al revés de la lógica, pues en el teatro los ensayos se hacen antes del estreno de la obra, no ante los espectadores. Se acogen al crecimiento del PP en las encuestas, sin reparar en el detalle de que su líder decrece en valoración cuanto más avanza en popularidad y que en una Región sin izquierda en combate, lo normal es que gane la derecha aunque en el cartel pongan una escoba.

Ni siquiera guardan las formas (convocar el congreso y proclamar el candidato a la vez) ni ocultan públicamente que conciben la democracia interna como un elemento de conflicto que hay que salvar. O sea, no creen en la democracia. Sugieren que si el PP se expusiera a un congreso abierto esto podría redundar en su contra cuando las elecciones. Se les olvida su propia historia: a continuación de la pugna entre Valcárcel y Calero, el PP ganó infinitas elecciones en la Región, de lo que hoy López Miras es deudor. El propio Núñez Feijóo accedió a la presidencia del PP gallego en competencia con otros tres candidatos (aunque protegido por Fraga; se ve que le cogió costumbre al tutelaje), y en Murcia, en la otra acera, Diego Conesa ganó las últimas elecciones para el PSOE tras disputar unas primarias internas, al filo del 50%, contra una rival a la que ni siquiera integró después. La democracia interna no es un problema sino la mejor manera de hacer un esclarecimiento, de espolvorear la era. Qué tiempos estos en los que es necesario subrayar lo obvio.

El organizador del ‘congreso de la unidad’ es el mismo que propició la desunión en la elección de compromisarios para Sevilla

FEIJÓO. Preguntémonos por qué Feijóo apuesta a ultranza por López Miras incluso a costa de subvertir de manera pública la propia normativa del régimen democrático de su partido. Y contra todos sus pronunciamientos iniciales: no iba a intervenir en los procesos de renovación territorial en el PP y se limitaría a exigir que el mando lo tomaran quienes se caracterizaran por ganar elecciones. Está claro que mintió o ha cambiado de opinión, porque ha intervenido activamente para neutralizar la alternativa de la alcaldesa de Archena y porque el perfil de López Miras es el de un perdedor sistemático ante las urnas: desde que preside el PP jamás ha ganado unas elecciones, y eso que se ha celebrado una media docena.

Detrás de cada gran hombre hay una mujer asombrada, y detrás de cada líder político buenista hay un machaca que hace el trabajo sucio, y hasta con placer. En el reciente y fascinante libro del historiador Antony Beevor sobre la revolución rusa se cuenta que el jefe de la Cheka soviética allá por 1919, Dzerzhinski, tras pillar una cogorza en el Kremlim, rogó a Lenin y a Kamanev que lo fusilaran:«He derramado tanta sangre que ya no tengo derecho a seguir viviendo». Sospecho por mi cuenta que sus interlocutores no le hicieron caso porque de ese pecado ellos mismos iban sobrados. En el sovietismo contemporáneo, aplicado al partido que sea, los métodos son mucho más civilizados, pero en el entorno de la alcaldesa de Archena hay quien asegura:«Era preferible Teodoro, que al menos ofrecía alternativas». A Patricia Fernández le ofreció en su día una consejería plenipotenciaria y la portavocía del Gobierno (esto cuando Teo hacía los Gobiernos de López Miras, como el vigente), pero ella no cayó en la trampa.

Tal vez lo que en el caso de Murcia haya motivado a Feijóo, en la construcción de su imagen buenista, sea el deseo de no dar lugar a que se entienda que pretende enterrar los restos del teodorismo. Al proteger a López Miras, quien se cayó del caballo de la fe inquebrantable en Casado/Teo en un oportuno acto de celebración precisamente de la floración de Cieza, cinco minutos antes de que el partido en bloque se convirtiera a la galleguidad, el nuevo líder nacional emitiría el mensaje de que no viene a rematar la herencia del ciezano, cuyo reducto último es la Región de Murcia. Esta probabilidad conduce a una paradoja:López Miras debería agradecer su continuidad a Teodoro García Egea después de haberlo negado (para la galería), y el ciezano habría ganado una última batalla, como el Cid, después de muerto.

CONTROL DE APLAUSOS. No obstante la paternal protección a López Miras del aparato de Génova, el presidente no debía tenerlas todas consigo. Hasta su proclamación del pasado miércoles mantenía la duda de que Patricia Fernández aceptara disciplinadamente la prohibición a presentarse. Según aseguran en su entorno, empezó a tranquilizarse cuando observó que los dirigentes locales a los que tiene fichados como partidarios de la archenera le aplaudían con el mismo supuesto entusiasmo que a los que toma por propios. López Miras, que se conoce bien el percal, es consciente de que hay más valor en la aceptación, aun forzada, de los que pudieran ser sus adversarios que en los aplaudidores profesionales, tipo Francisco Bernabé o Violante Tomás, hiperbólicos agasajadores a quien esté dispuesto a mantenerlos en sus cargos (la senadora ha publicado una foto en redes en que aparece prestando su aval a López Miras frente a un retrato de éste que transmite la impresión de una beata ante un santo).

QUINO, EL DE LA UNIDAD. Pero para asegurar el tinglado de la farsa, a prueba de sorpresas, López Miras ha designado a Quino Segado organizador del congreso. Un gesto, sin duda, de neutralidad, interprétese el tonillo irónico. Como decía el de la lucecita del Pardo, «todo está atado y bien atado». Lo curioso es que un partido que prioriza la unidad a la libertad, ponga la organización del congreso en manos del presidente del PP de Cartagena, quien no hace mucho gestionó la elección de compromisarios para el congreso de entronización de Feijóo en Sevilla dejando en tierra a los concejales del PP en el Ayuntamiento de su localidad que optaban a esa representación, con objeto de demostrar a la alcaldesa, Noelia Arroyo, quién manda en esa plaza. Vaya ejemplo de contribución a la unidad. Unidad ¿para qué?

A pesar del tutelaje de Madrid, López Miras no las tenía todas consigo por si Patricia Fernández hubiera decidido lanzarse a competir a pesar de tenerlo prohibido. Empezó a tranquilizarse cuando observó que los partidarios de la archenera le aplaudían

OPERACIÓN BLANQUEO. Desde el pasado domingo, en que relaté aquí, con pelos y señales, que el congreso del PP sería un paripé, toda la maquinaria popular se ha puesto al servicio del blanqueo de esa realidad. Están a punto de decir que, oye, el congreso está convocado, si Patricia Fernández no se presenta será porque ha calculado que no puede ganarlo. Los mensajes van por ahí, incluso con la intención de que la alcaldesa estalle y salga a decir la verdad, con lo cual rompería el silencio decretado desde Génova, y caerían sobre ella todas las descalificaciones que hasta ahora se contienen en el espacio público. Pero, a pesar de eso, lo cierto es que la deben estar poniendo al borde. El ‘hombre de negro’, Tellado, ya la enfiló en la reunión de la proclamación de López Miras al censurarla por haber declarado que no le gusta el actual Gobierno regional. ¿Y por qué tendría que haber dicho que le gustaba, si no le gusta a nadie? Si al propio López Miras le preguntáramos si le gusta su Gobierno y respondiera que sí, todo el mundo pensaría que miente o es tonto, y tonto no es. De hecho, como vengo apuntando desde hace semanas, lo va a reformar de nuevo, y lo va a hacer en cuanto la Asamblea apruebe el decreto que están ‘peinando’ en San Esteban para flexibilizar, con motivo de la crisis derivada de la inflación y la subida de precios, los contratos de la Administración autonómica, de manera que se puedan revisar al alza las contribuciones públicas. Y esto está al caer.

CÁMARA. En este contexto, aparece Manuel Durán buscando avales para presentar su candidatura. ¿Una liebre de López Miras para legitimar su elección a dedo? ¿Un recurso de Patricia Fernández para delegar en él su frustración por la prohibición a presentarse? ¿Un outsider? Ninguna de todas esas cosas. Se trata de un lanzamiento del exalcalde Miguel Ángel Cámara, el más activo difusor en los grupos de WhatsApp del PP de esa sobrevenida opción. Cámara pretende dos cosas: una y fundamental, que José Ballesta no repita candidatura a la alcaldía de Murcia; otra, adquirir la condición de senador. Visto que no pinta nada en este proceso, ha instrumentado a Durán para intercambiarlo en el momento preciso en función de sus propios intereses. Pero a López Miras le podría venir bien este suceso si intentara identificar a Durán como un sucedáneo de Patricia Fernández y obviar así que el primero podría concitar a los descontentos, mientras la segunda representa la alternativa. Que no es lo mismo.

Lo que resulta claro es que el tongo está servido.