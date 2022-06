Calor y más calor

Chys. Esta semana se ha celebrado en el museo Gaya un acto de esos que parecen absolutamente necesarios. La galería Chys de Murcia cierra sus puertas después de decenas de años de presencia en la ciudad y el director del museo, Rafael Fuster, con la aceptación de la familia Fernández – Delgado, convocó un homenaje al que asistió un buen número de personas de las que hacen o gustan del Arte. Yo mismo, que he sido pintor de esa galería durante más de treinta años, actué de moderador del acto. La charla que nos dio Manuel Fernández- Delgado sobre la historia de la galería fue conmovedora, pues nos hizo llegar todo el romanticismo, todo el amor que siempre ha sentido su familia por el Arte y la Cultura, demostrándolo con fotografías y documentos.

Unidos por el Arte. Una de las cuestiones que llamó más la atención de muchos de los presentes fue sin duda cuando Manuel habló de la magnífica relación entre las galerías de Arte en Murcia de hace años. Proyectos, publicaciones, viajes a ferias, etc. se planificaban en conjunto y las referencias que hizo Fernández – Delgado a Juan Bautista Sanz, director de la galería Zero, fueron de amigos unidos por un mismo afán. Teniendo en cuenta incluso la cercanía de ubicación de ambas salas, resulta ejemplar el modo de compartir las penas y las alegrías de estos dos amantes de la Cultura.

Calor. Un hombre mayor a otro, en la entrada del museo Gaya, después del acto: ‘Me voy corriendo a mi casa a ponerme debajo del chorro del aire acondicionado’.

Calor. Yo no sé si usted, señor, o usted, señora, que está leyendo esto en Águilas, o en La Manga, o en Los Urrutias, habrán pasado un calor insoportable esta semana, pero los que vivimos en Murcia ciudad nos hemos asado vivos. Incluso he visto a algunos pobres pájaros muertos por el calor en un jardín. Y qué extraña sensación la de estar acostado por la noche en la cama, con la ventana abierta de par en par, y sudando como un pollo.

Mucho calor. Una mujer a otra, en la calle, a las 12.30 del jueves, llevando de la mano a una niña de unos 8 años: ‘Yo no he esperado a la una, ni na’. Acabo de recogerla del colegio porque sabía que tenía que estar ‘asfixiá’.

Noticias. Me entero por la prensa especializada de que Nadal y su mujer esperan un hijo. La verdad es que, después de ser pareja durante 18 años, que venga ya un chiquillo parece lógico. Por cierto, ¿han visto ustedes el barco de esta pareja? Está en You Tube, en un reportaje en el que se lo enseña a un presentador de televisión. Es impresionante, oiga. Un catamarán decorado con un montón de pasta y toda clase de comodidades. 5.000.000 de euros que le ha costado al muchacho. Y viéndolo jugar, se puede decir que le ha costado sangre, sudor, mucho sudor, y lágrimas.

Voraces. Un hombre a otros dos, en el puesto de la carne, en el mercado: ‘¿Vosotros tenéis mosquitos? A mi mujer, por la noche, se la comen’.

Elecciones en Andalucía. Cuando ustedes estén leyendo esto, los andaluces andarán por los colegios electorales votando. Me parece que la izquierda tiene poco que hacer en estas elecciones, que no sea estar en la Oposición. A mí, el muchacho, Juanma Moreno, me cae bien, no tiene pinta de ser muy espabilado, pero parece buena persona. A la que no puede considerarse simpática es a la Olona, vamos, digo yo, que solo la conozco de verla en la tele. En vez de hacer mítines, parece que estuviera arengando a las tropas.

Le complace. Hablando de esto, un hombre dice: ‘Votar está bien. A mí me gusta’.

Serie

Esta semana he visto la última temporada de Peaky Blinders. Muy buena, oiga, casi magnífica, diría yo. Y es que está muy bien escrita y han sido capaces de hacernos entender cómo sienten unos personajes que te son totalmente ajenos, porque el mundo de la delincuencia en Liverpool o en Boston en los años 20 y 30 del siglo pasado nos pilla un poco lejos. Pero todo en esta serie es de magnífica calidad, los actores, la ambientación, una fotografía cuidadísima con planos fascinantes en interiores y exteriores, etc. Dicen que va a ser su última temporada, pero creo que han dejado la historia un poco abierta.