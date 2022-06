¿Por qué Moreno Bonilla?

Cómo puede ser que el candidato del PP, además investido con los votos de Vox (y de Cs) en 2019, esté ahora a punto de ganar con amplitud las elecciones de Andalucía, donde desde el 81 hasta 2019 siempre gobernó el PSOE? Bueno, los territorios no son de nadie y los electores votan en función de sus criterios e intereses. Hasta Galicia tuvo presidente socialista. Y Pasqual Maragall y José Montilla presidieron Catalunya por mucho que les doliera a los de CDC que creían que la Generalitat era suya y que hoy han desaparecido o sufrido una gigantesca mutación. Acabemos, hasta el maqueto Patxi López le quitó a Ibarretxe la lendakaritza.

Moreno Bonilla, hombre fuerte del PP andaluz por el dedo de Soraya Saénz de Santamaría cuando en 2014 era la todopoderosa vicepresidenta, es un político que ha subido sudando muchas escaleras. Nació en Barcelona por ser hijo de inmigrantes no acomodados y ha hecho toda su carrera en el PP. Cuando Soraya le ungió parecía casi un sumiso funcionario de partido incapaz de dar la vuelta a la Andalucía de Felipe González, Alfonso Guerra, Rafael Escuredo, Manuel Chaves… Pero está a punto de lograrlo. Y tras haber sobrevivido a una incómoda cohabitación con Pablo Casado, que batió a Soraya por la derecha. ¿Por qué? Analizando dos encuestas muy recientes, la de El País y la del CIS, poco factibles de estar influidas por el PP, la conclusión es clara. Los andaluces creen que ha gobernado razonablemente bien. Según El País el 42,1% creen que lo ha hecho muy bien (13,7%) o bien, contra el 21% que opinan lo contrario. Doblar las opiniones positivas a las negativas no es normal en estos tiempos de protesta. Y la nota que le dan los andaluces según el CIS es un 6,5 frente al siguiente candidato, el socialista Juan Espadas, que aunque ha mejorado en campaña se queda en el 4,99. En las preferencias como presidente destaca con un 42,9% (CIS) y 38,4% (El País) frente al 16% y el 11,7% de Espadas.

Concluyamos porque los números cantan. El 72,4% de los andaluces creen que el PP ganará las elecciones y es lo que quieren el 38,9% frente al 21,1% que preferirán que la victoria fuera del PSOE. Moreno Bonilla ganará porque los andaluces creen que lo ha hecho bien y los ataques a su gestión, o a su investidura gracias a Vox, no han calado en el otro tiempo granero del voto socialista.

Claro, el desgaste del PSOE tras tantos años de gobierno también debe contar. Como pasó en Catalunya con Pujol. ¿Tiene influencia la actual política española? Será un triunfo del estilo tranquilo de Moreno, pero no hay duda de que una inflación del 8,7%, que carcome los salarios reales, no ayuda al PSOE. Como tampoco lo hace el ruido constante (tantas veces obsceno) de la coalición gobernante, ni la atonía política del Ejecutivo tras la salida de Carmen Calvo y José Luis Ábalos. Sin ir más lejos fue patético que a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, no se le ocurriera otra excusa para justificar la escasa ejecución de la inversión regionalizable en Catalunya que recurrir, en un acto en Barcelona, a la pandemia. Como si el coronavirus fuera cosa catalana.

Y también contará que la imagen de Núñez Feijóo tiene poco que ver con la de Casado. Pero Moreno y Feijóo tienen un problema. Su amplia victoria en Andalucía resultará algo deslucida si Moreno Bonilla queda embarazado de Macarena Olona. ¿Por qué el PP se ha comido a Cs y ha alimentado a Vox? ¿Por un exceso de la política de acoso y derribo desde que Sánchez ganó la moción de censura a Rajoy?