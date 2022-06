Inversión en una educación pública integral y de calidad

Ante la alarmante subida de cifras de delitos sexuales contra menores en la región (el 64% de las mujeres atendidas en lo que llevamos de año), la consejera exige medidas contundentes. Una de ellas abrir más centros de atención, lo cual está muy bien pero no deja de ser la cura para algo cuyo origen se remonta mucho más atrás y tiene que ver en gran medida con las deficientes políticas educativas en nuestra región.

Acción contundente sería invertir en una educación integral que apostase por la alfabetización crítica que permita a nuestros y nuestras menores y adolescentes no sólo comprender la información en todos sus formatos (el digital también), sino también discriminarla en cuanto a calidad y veracidad, venga de donde venga (prensa, publicidad, mensajes de chat o de Instagram, Tik Tok, etc.). Entiéndase mensaje como cualquier texto destinado a ser comunicado, ya sea oral o escrito, impreso, digital o audiovisual.

Una educación integral en valores que les permita ligar la intencionalidad tras esos mensajes a los códigos éticos y morales (no religiosos, morales), para poder discernir lo que es aceptable de lo que no lo es en el seno de nuestra sociedad, con la persona como centro y su desarrollo intelectual y emocional como objetivo.

Una educación en el respeto y la tolerancia, que incluya el conocimiento de las opciones afectivo-sexuales y las diversas identidades de género, y que potencie el autoconocimiento, la aceptación de la otredad y la convivencia dentro de la pluralidad.

Una educación en cuidados y con la mirada puesta en la sostenibilidad, que comienza por el cuidado del propio entorno.

Una acción contundente es también una inversión contundente que facilite plantillas suficientes y formadas, con el tiempo disponible necesario para poder trabajar en equipo de cara a atender esa educación integral que imprima a los diferentes contenidos curriculares la visión trasversal que aporta humanidad y ayuda a formar opiniones fundadas y contrastadas, desde el respeto y la tolerancia.

De paso se reforzaría la salud mental en nuestras y nuestros adolescentes, debilitada todavía más tras la pandemia.

Pero esa acción contundente significa ir en contra de lo que los socios y socias de nuestra consejera, la señora Franco, fomentan: a la formación afectivo-sexual y en valores cívicos la llaman adoctrinamiento, y mientras vetan cualquier atisbo de enseñanza extracurricular de esta índole, el Gobierno regional va mermando las condiciones más básicas para el aprendizaje en condiciones: aulas masificadas sin calefacción suficiente en invierno ni aire acondicionado cuando aprieta el calor; exceso de horas de docencia en detrimento de tiempo de planificación y coordinación tutorial; infradotación de medios y equipamientos, incluidos la asistencia psicológica y el apoyo sanitario, al tiempo que cada año se va nutriendo y favoreciendo el negocio de la enseñanza privada.

No decimos que sea fácil cambiar la dirección de las cosas de la noche a la mañana. Pero no haciendo nada seguirán empeorando. De hecho, los medios constatan que el aumento de las temperaturas trae consigo mayor violencia, de manera que, mientras no se invierta en esas políticas educativas (y sanitarias) que reviertan dicha deriva, el campo está abonado para que sigan produciéndose más casos.

La apuesta por una educación integral de calidad sería la mejor acción contundente para el desarrollo de una ciudadanía formada y madura en nuestra región, pues sólo desterrando la ignorancia de todo tipo y fomentando el respeto mutuo y los afectos se puede desterrar también la lacra del machismo y la cosificación de la mujer que industrias e intereses de diverso tipo se empeñan en mantener.

Esa acción es también responsabilidad de la consejera que reclama una acción contundente.