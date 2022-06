No lo abandones

Se hace como muy cuesta arriba y esto solo acaba de empezar , toca caer de nuevo en la resignación de ser abrazados al unísono por Hefesto, Vulcano y Ptah. Sin piedad, como el golpe certero que se concentra en las garras de tu adversario y te deja sin respiración. Qué decir tiene que el topetazo recibido no es sino de calor, y casi sin darnos cuenta, nuestro único cometido es escapar, evadirnos como sea de esta gran bola de fuego que empieza a ahogarnos.

Vivir un verano entero en ciudades como Murcia es sinónimo de insomnio, irritabilidad y agotamiento, consecuencias de un cambio sobrenatural que entra sin llamar. Afortunadamente son muchas las opciones que se nos ofrecen como solución perfecta a este fervor: playas, piscina, balneario... Lo de siempre, lugares fresquitos donde poder estar a remojo para olvidar el sofocón, y en pocas semanas, ¡vacaciones!

Y a algunos se les olvida entonces que hace unos meses, para no sentir la soledad que nos azotaba o como un traicionero regalito de Navidad adquirimos un precioso perrito que ahora estorba. Son tus vacaciones, alegría y diversión, desconexión, descanso y fiesta donde apenas tienes un mes para realizar ese viaje que has aplazado varios años, y ni tan siquiera has sido capaz de trazar un plan en el que quepan los dos.

En su momento no valoraste los pros y contras que suponía la compra o adquisición de un nuevo amigo y fruto de tu decisión esa mascota pase a formar parte de los 258.300 animales que serán abandonados este año, más de 700 al día, poca broma. Nada más mezquino que dejar tirado en plena calle a un ser que no te pide nada más que un poco de cariño y comprensión a cambio de su total lealtad, pero eres un cobarde impotente que acabas de identificar en ese abandono a alguien vulnerable y frágil que ya no te hará sentir como escoria, ya no eres el último de la cadena.

Antes de cometer semejante injusticia valora si puedes soportar no vivir en paz el resto de tu vida, aunque las instituciones no reconozcan como delito de sangre este hecho.

Y no tendrás derecho a gritar que una vez tuviste un mejor amigo, ni siquiera el privilegio de escuchar una canción como Old King de Neil Young sin que te atormente. Porque como pasa en el amor, no existe mayor pecado que el de engañar a alguien que siempre creyó en ti.