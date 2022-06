Sanidad periférica. En sus manos está, señores alcaldes

Para que un núcleo poblacional florezca es muy importante que disponga de una serie de servicios básicos, como la Sanidad y la Educación. En todos los municipios, las personas de cierta edad (que suelen ser pacientes pluripatológicos) necesitan un centro de salud o consultorio cercano, dado que su movilidad suele estar reducida o muy limitada. A la atención que ofrece el centro sanitario se suele sumar la asistencia urgente prestada por un SUAP, Servicio de Urgencias de Atención Primaria, y/o UME, Unidad Móvil de Emergencias.

Cuando la localidad tiene un mayor número de habitantes o las poblaciones cercanas utilizan sus mismos servicios y están alejados de las grandes ciudades, no solo es necesaria la existencia de un centro de salud o servicios de Urgencias extrahospitalarios, sino que es preciso contar con un hospital.

En nuestra Región, el buque insignia de la Sanidad regional es el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, HUVA, que dispone de servicios muy concretos. Además, en la ciudad de Murcia contamos con dos centros hospitalarios más: el Hospital Morales Meseguer y el Hospital Reina Sofía. Por su parte, cada área de salud en las zonas comarcales alberga un hospital comarcal. Y de esta forma se perfila nuestro mapa sanitario regional, dividido en nueve áreas de salud, en cada una de las cuales encontramos un hospital con, al menos, una cartera básica de servicios.

A la sombra de estas infraestructuras, la población ha ido en aumento y los ciudadanos han tenido que desplazarse a hospitales centrales en las ocasiones en las que los servicios de su centro correspondiente no incluían la especialidad necesaria para tratar su patología. Mas el deterioro progresivo de la Sanidad regional está dejando sin médicos a los centros sanitarios alejados de la capital, sea centro de salud u hospital.

La necesidad de médicos en la Sanidad pública de la Región es superior al número de aspirantes médicos disponibles en las Bolsas de Trabajo, consecuencia de años y años sin una planificación real de las necesidades de facultativos.

Es lógico que los médicos disponibles elijan trabajar en centros en los que se pueden desarrollar profesionalmente en mejores condiciones y esto suele ocurrir en los hospitales más grandes, donde incluso se les ofrece la posibilidad de la superespecialización.

Quien pueda pensar que la solución es obligar a los facultativos a trabajar en un lugar concreto les podemos asegurar que no lo es: el médico, en ese caso, opta por emigrar a otras Comunidades autónomas que les ofrecen mejores condiciones, mayor reconocimiento y alternativas más esperanzadoras. En resumen, el médico busca, como cualquier profesional, un mejor futuro laboral.

En este contexto, las áreas de salud periféricas acumulan plazas y plazas de médicos sin cubrir, provocando la sobrecarga laboral insostenible y creciente en los médicos que sí permanecen trabajando en estas zonas. Esto genera graves problemas a la población que, huérfana de especialistas para tratar determinadas enfermedades, entra a formar parte de una lista de espera fantasma que se activa cuando aparece un especialista o se deriva a un área a la que no corresponde, sobrecargando igualmente el sistema.

Ante esta situación, cada vez más caótica y desesperanzadora, y ante el grito de socorro de unos compañeros que se encuentran al límite de sus fuerzas, el Colegio de Médicos de la Región de Murcia inició hace años una ronda de contactos con los alcaldes de los municipios más afectados.

Por nuestra parte, desde el Sindicato Médico CESM presionamos a la Administración para que tomara cartas en el asunto y resolviera la situación y le hicimos una propuesta efectiva: incentivar a los profesionales en estas áreas. Igualmente, abrimos una oleada de protestas. Al grito de ‘faltan médicos’, profesionales y pacientes nos concentramos todos los jueves a puertas del hospital comarcal del Noroeste para reivindicar la solución inmediata de una situación ya insostenible.

Fruto de las distintas acciones de presión, la Administración incluyó la definición de los Puestos de Difícil Cobertura y sus incentivos en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 2022, aunque lo hizo de forma tan deficiente y precaria que no solo no está solucionando el problema, sino que ha creado conflictos donde antes no existían.

Desde CESM habíamos solicitado que los incentivos económicos sean aplicables a todos los médicos del área afectada, sin discriminación. Sin embargo, la Administración decidió que trabajar en estas áreas puntuaría en Bolsa de Trabajo y oposiciones. Lógicamente, esto choca con los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben primar en las contrataciones públicas e introduce elementos discriminatorios que carecen de base legal. Por ejemplo, si la Administración no ofrece trabajar en una de las áreas afectadas o un aspirante escoge un contrato con menor puntuación, posteriormente pueden aparecer situaciones de conflicto. Esto no ocurría antes y, tras la medida de la Administración, ahora está pasando.

Servicios que antes eran tranquilos, ahora son una fuente de desigualdad, preocupación e incertidumbre, debido a que la Administración ha hecho mal las cosas. Los compañeros que presuntamente iban a resultar beneficiados no ven el beneficio y los que no, se sienten injustamente perjudicados.

Este es el resumen de lo que, sin duda, dará lugar a una mayor actividad de los juzgados de nuestra Región, puesto que la definición que ha hecho la Administración de los ‘puestos de difícil cobertura’ ha resultado discriminatoria.

Sin duda, entramos en una nueva fase en estos centros afectados: las plazas desiertas de médicos se suman ahora a las plazas abandonadas por profesionales que se sienten olvidados y perjudicados, lo que va a acelerar todavía más el deterioro sanitario de estas zonas periféricas.

Las organizaciones profesionales médicas, Colegio de Médicos y Sindicato Médico CESM, hemos hecho nuestra parte en el intento de impulsar estas áreas y exigimos al Gobierno regional que entre en razón.

A los alcaldes y alcaldesas, les recordamos que la población es la única que puede romper la cerrazón de un Gobierno regional y hacerle ver la oportunidad política de ganarse a estas poblaciones con esta medida o de ponerlos en contra en caso de no adoptarlas; así que solo nos queda por decir: en sus manos está, excelentísimos señores alcaldes.