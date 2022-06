Maltrato es mucho más que edadismo

Hablar de maltrato nunca es fácil. Más si cabe si lo relacionamos con personas especialmente vulnerables como son todas las mayores. Y no lo digo por aquello de ‘“pobrecitos los ancianos’, que es un gran edadismo; recordemos que el edadismo es el uso voluntario o no de la edad como motivo de discriminación, burla, e incluso agresión social. Así, a modo de ejemplo, referirse al adulto mayor en clave pueril, usando términos como abuelitos o ancianitos sería un edadismo siempre y cuando el objetivo al utilizarlos sea la burla o chanza de la persona mayor.

Hay muchos tipos de maltrato, como el físico, psicológico, abuso, sexual, negligencia, entre otros, según los autores consultados. También se da en entornos donde previsiblemente hay una relación de confianza entre el agredido y el agresor. Dicho así, la gente de la calle asume que el maltrato solo puede darse en la casa, o en la residencia, por aquello de la cercanía material entre la persona que cuida y la que necesita ser cuidada. Pero desgraciadamente el maldito maltrato tiene la capacidad de pasar desapercibido en muchos otros entornos.

Hay formas más sofisticadas y encubiertas de maltratar a los mayores. Ejemplo de ello es el maltrato social, el que procede de las instituciones que supuestamente deberían hacer proteger sus derechos y su integridad.

Muchas personas mayores que van a vivir a una residencia o a un centro de día no lo hacen del todo voluntariamente; solo se resignan a ir, porque han sido sus familiares, la mayoría de ellos sufriendo todo el dolor del mundo, quienes han decidido su ingreso, al hacerle sentir una carga. Cuando desde las Administraciones públicas no se pone en marcha de una vez una unidad docente multidisciplinar de geriatría, para mejorar ostensiblemente los cuidados que debe ofrecerse a una parte de la sociedad que está creciendo exponencialmente e inversamente proporcional al cada vez menor número de nacimientos, se comete un maltrato por negligencia y abandono.

Cuando desde numerosos organismos se tacha, con verborrea y demagogia, a los mayores de ser una carga para todos por querer cobrar sus ya raquíticas pensiones ajustándolas a una mejora económica interanual, que ninguno de ellos ha querido asociar al IPC, se les está maltratando. Deberíamos pensar que si no llega a ser por aquellos jubilados vascos que decidieron salir con pancartas a la calle enfadados pidiendo que no se les volviera a castigar con la congelación de sus únicos ingresos, ninguno de nosotros se nos hubiera ocurrido pedir eso mismo en su nombre, de manera solidaria. Ellos sí que han salido a la calle decenas de veces a reivindicar con hijos y nietos mejoras de sus salarios, que no desahuciaran a la gente, sus hijos, por ser víctimas de los mismos de siempre, o que nosotros podamos hacer uso de algo que para ellos solo fue una aspiración: la libertad.

Durante estas fechas se conmemora el Día de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Vaya aporía, pues el maltrato no es cosa de un día, ni siquiera de un año entero. Reducirlo a una jornada de recuerdo, y luego a otra cosa mariposa, es otra forma de visibilizar una forma de maltrato social, porque para tomar conciencia se necesitan ganas y políticas sociales serias.

Si después de haber sentido en la nuca el aliento de la muerte que vino durante dos años a lomos del Covid, y tras contemplar impotentes lo padecido en las residencias de este país y región, todavía nadie, insisto nadie, se ha puesto a proponer medidas que solucionen de una vez la gran descoordinación sociosanitaria existente, única culpable de lo que ocurrió en las residencias, pues querido lector a mí solo se me ocurre llamar a esto maltrato, que no edadismo.

Deberíamos asumir que esas abuelas nuestras, las que nos cuidaron cuando nuestros padres iban a trabajar, las mismas que a sus hijos les ayudaban cada mes a pagar la hipoteca, están en grave riesgo de desprotección social, y eso, no titubee, se llama maltrato.

Si consentimos que esto siga ocurriendo, no solo habremos faltado el respeto indecorosamente a nuestros mayores, también habremos deshumanizado nuestras vidas.