Doy un bote con un titular sobre una noticia de impacto ocurrida décadas atrás: «La vida anónima de Lorena Bobbitt tras cortarle el pene a su marido y el intento de él de ser actor porno». Hizo un par de incursiones después de que en una operación de diez horas le recompusieran el miembro cuya mitad arrojó su mujer al jardín de una casa cercana. Antes de probar suerte lo agrandó. No, el jardín, no.

A renglón seguido tropiezo con Toni Cantó, otro que se toca lo que haga falta que ahora es su libro: «No hay un gobierno mejor donde estar que en el de Ayuso, que es el fenómeno político más importante en años y entre un equipo con gente como Miguel Ángel Rodríguez con el que aprendo muchísimo». Confirma hallarse contento con el estipendio de 75.000 euros para una agenda que este mes muestra dos días con reuniones: «La parte fundamental de mi trabajo es atraer estudiantes de español porque se dejan bastante dinero. Andamos en preparar la segunda fase del sueño de Madrid, que es un reconocimiento a los hispanos mientras ayudamos al resto de inmigrantes que han de aprobar el español y trabajamos en las residencias con ancianos para recuperar palabras que casi no se usan porque quiero hacer algo con ellos». La verdad es que sí, que se queda uno sin palabras.

Me capta la presencia de la comisionada de la Nueva Economía de la Lengua, Cristina Gallach: «El objetivo es coordinar los esfuerzos de la inversión pública y privada para lograr que la Inteligencia Artificial, que es el combustible de la próxima revolución industrial, piense en español. Si no hacemos esta transformación, los asistentes de voz nos van a hablar en la lengua española mejicana. De no entrar las cooficiales en el circuito desaparecerán como lenguas digitales». Con su máster en Relaciones Internacionales por Columbia es la única mujer española en pasar por puestos de relevancia en la UE, la ONU y la OTAN, pero al contrario que Toni no ha paladeado el apreciado néctar de Miguel Ángel Rodríguez. Cuánto le queda por aprender.