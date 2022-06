Se busca partido político para Gino y Mario Gómez

Son muy diferentes, pero tienen un aspecto en común. A los dos les gusta la política, aunque entendida como el medio para cambiar ciertas situaciones. También saben que no repetirán en las próximas elecciones en los mismos partidos en los que militan actualmente que, de manera soterrada, les han dado señales de que no los quieren pese al trabajo que han realizado. Ellos, que no son tontos, han captado el mensaje, y no están dispuestos a dar batalla por algo que consideran de antemano perdido.

Tienen claro que no van a inmolarse postulándose en las siglas que ahora defienden, aunque a uno de ellos le entren ganas de vez en cuando de hacerlo solo por ver la cara que ponen algunos. Es decir, por pura diversión. En la actualidad, si no cambian las cosas tienen dos opciones frente a ellos: abandonar la política definitivamente o integrarse en alguna fuerza emergente que quiere tener músculo y tirón electoral por la experiencia que acumulan. En el caso del portavoz de Podemos en el Ayuntamiento, Ginés Ruiz, más conocido como Gino, su apuesta es clara. Se irá de Podemos sin estridencias adhiriéndose al proyecto de izquierdas que más le cuadre. En principio, su cercanía con Óscar Urralburu, líder Más Región (la marca regional de Más Madrid de Iñigo Errejón) puede hacerle un hueco en esa formación que podría integrar en su lista a personas defensoras de la huerta, lo que sería un hándicap para Gino que, por otra parte, no se corta a la hora de expresar su admiración por Sumar, el movimiento que está promoviendo la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Ante este panorama, la solución es que en Murcia a nivel local se haga una candidatura de unidad con los de Errejón y Díaz, que podría estar liderada por el actual portavoz de Podemos en el Ayuntamiento. Mientras tanto, en el partido morado se está postulando la secretaria municipal de Derechos Sociales, Elvira Medina, una mujer colega del aparato que, junto a Luigi Carinci, el portavoz de Murcia, hace política municipal sin contar con sus dos concejales capitalinos. Ya les han hecho varias. Hoy, otra más. Registrarán una denuncia en Fiscalía por los 26 millones que presuntamente el PP desvió de los convenios de la zona norte, acto del que no saben nada ni Gino ni Clara Martínez, la otra edil de Podemos. En Cs guardan más las formas y no son tan aguerridos como los morados, pero también tienen sus cuitas. Mario Gómez, el concejal de Fomento y portavoz de los naranjas en el ayuntamiento capitalino, previsiblemente no será de nuevo cabeza de cartel para las elecciones municipales por esa formación y tiene claro que siempre puede volver a ejercer su profesión si la cosa se pone tiznada. Ya ha recibido algún que otro ofrecimiento. Uno de ellos procedente de un partido en el que se han refugiado distintos militantes de Cs y que no obtuvo representación en los pasados comicios. Gómez se ha especializado en militar en formaciones jóvenes que, a base de ilusionar a la parroquia, acaba sacando representación electoral, por lo que se puede descartar su inclusión en las listas del PSOE (le dio la alcaldía a Serrano). En esta ocasión, no será tan fácil volver a hacer esa magia. Mucha competencia en el tablero. Por nadie pase. CABOS SUELTOS Chico nuevo en las filas socialistas de la Asamblea Regional El grupo socialista de la Asamblea Regional tiene nuevo fichaje. Se trata de José Manuel Abellán, el que fuera concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia en una de las legislaturas del alcalde Miguel Ángel Cámara y, posteriormente, portavoz municipal socialista en sustitución de José Salvador Fuentes Zorita, que fue elegido presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura. Abellán ha sido designado por sus compañeros del PSOE para ocupar el puesto de Director de Gestión del grupo parlamentario, un cargo de libre designación con el que los socialistas pretenden ya prepararse para la campaña electoral. No en vano el nuevo fichaje tiene amplia formación en comunicación política, estratégica y campañas electorales. Uno de los candidatos a los que asesoró en su momento fue al actual alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, cuando se estrenó en política.