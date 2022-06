La preautonomía

Premios. Se entregaron las distinciones del Día de la Región, algunas incontestables, como las de Encarnación Fernández, Vicente Vicente, el Colegio de Economistas, con su presidente Ramón Madrid al frente, José Moreno Espinosa, Cristóbal Belda, Puebla, el de Margarita Lozano, que no se comprende por qué han esperado a que fallezca para dársela, un ser humano tan entrañable como ella, etc. Y ha habido también pegas, por lo prematuro de dárselo a uno, aunque a mí me encanta verlo jugar, o el problema de colarse en las vacunas de otro… En fin, que espero que ellos estén todos contentos, y que Margarita nos haya dedicado una de sus maravillosas sonrisas desde el cielo.

Aquellos tiempos. Yo soy de los que este Día de la Región me dice algo, me trae muy buenos recuerdos de aquellos tiempos preautonómicos, de todas aquellas personas implicadas en los cambios que se estaban produciendo, a nivel nacional y también regional. Fueron momentos de reuniones secretas, de pactos, de aceptación de la ideología del contrario por más que algunos lo que hubiesen querido es apretarle la garganta al otro, aunque solo hubiese sido un poquico. Todo estaba por hacer, pero se hizo. Muchos de ellos tuvieron que aprender sobre la marcha porque jamás se les hubiera ocurrido pensar que iban a estar presentes en una democracia. No quiero señalar, pero hubo gente muy válida metida en política por entonces. Y también algunos menos válidos a los que tampoco voy a señalar. La Historia los pondrá a cada uno en su sitio.

Más Historia. Teniendo en cuenta que escribí por primera vez en un periódico en 1974 y que solo una vez estuve unos cinco meses sin hacerlo, resulta que, en 2024, si no me he muerto, llevaré 50 años en este oficio que tanto he disfrutado. Si llego, a lo mejor lo celebro.

Parece que sí. Una mujer a otras dos, en la barra de un bar, mirando una foto de este periódico: «Me parece que López Miras se ha puesto a régimen».

Carísimos. Unos hombres hablan cerca de mí: «Lo de los carburantes se está poniendo imposible. ¡A más de 2 euros! Llenar el depósito me costaba sobre 60 euros. El otro día pagué 90. Es algo increíble. Y, por cierto, ¿sabéis que en unas autonomías la gasolina cuesta más barata que en otras? Pero que bastante más barata». Otro dice: «El mío es de gasoil, pero ahora cuesta igual que la gasolina. O más. Esto es la caraba». (Me gusto escuchar esta expresión, ‘la caraba’, porque se va quedando algo antigua.

Muy caliente. «Estoy ‘asaica’ viva», le dice una señora mayor a su marido, el miércoles, sentados en una terraza, abanicándose con un cartón, en una céntrica plaza de Murcia, ciudad.

No tiene tiempo. Me acuerdo yo que hubo un gobierno del PP en Murcia que le subió los sueldos a los sanitarios, poniéndolos a la altura de los más altos del país, y, oye, entonces no faltaban médicos en Murcia, sino que querían venir de otras regiones a trabajar aquí. Claro, ahora, como falta personal, los matan a trabajar haciéndoles duplicar horarios y guardias y a los médicos de familia les ponen 60 pacientes diarios. Y un detalle a tener muy en cuenta: El otro día estuve en una radio con Francisco Miralles, presidente del Colegio de Médicos de nuestra Región, y, al preguntarle por la situación, dijo allí, en directo, que hace cuatro meses que le pidió una reunión al presidente López Miras para hablar del tema, y que no lo ha recibido. Se ve que él no lo considera urgente.

Problemas para refrescarse. Una niña a otra, en la calle, en Murcia ciudad: ‘Mi padrino tiene piscina y yo me baño cuando quiero, porque su casa está cerca de la mía’. ‘Y mi tía Luisa también tiene. Pero vive en Algezares y solo vamos algunos domingos’, dice la segunda con algo de tristeza.

Cine. He visto en una plataforma la película The Batman. Oiga, está bastante bien. Ahora hace de hombre murciélago Robert Pattinson, que no va de guapo esta vez, sino que se pasa el 90% del metraje con la máscara y los cuernecillos puestos (es que las orejas esas que lleva hacia arriba parecen más bien cuernos, ¿no?) y, cuando se la quita, lo maquillan para que se parezca a Javier Bardem en No es país para viejos. Está muy bien la ambientación y la fotografía es bastante original, muy de cómic, pero interesante.