Autopsia de un instante

Estas semanas cortas lo malo que tienen es que pasan rápido y no ha sucedido nada que sea lo suficientemente indigno de esta columna. Aunque, por aclarar, han sucedido muchas cosas, pero ya hemos hablado de ellas otras veces y no quiero repetirme demasiado; a los temas hay que dejarlos respirar porque si no te encasillan, y si no he hablado yo ya lo han hecho otros por mí, con lo que la búsqueda de la originalidad de las fuerzas del mal resulta cada vez más difícil, que tiene que ser culpa mía de no ver los caminos del demonio. Menos mal que el viernes ha venido a mi rescate.

Ha pasado por delante de ustedes y no se han dado cuenta. En una columna de un diario regional un escritor (o escritora) ha puesto a caer de un burro a un colega sin mencionarlo, por aquello de la condena al olvido, acusándolo de narcisista, de no dejar hablar y de ponerse a hacerse selfies sacando morritos en medio de la presentación conjunta de dos libros. Haré como Mayra Gomez Kemp y diré que hasta aquí puedo leer, para que, si les pica la curiosidad, vayan a hacer búsqueda de artículo. Lo relevante del asunto es que al leer el artículo y la descripción del supuesto escritor ególatra he tenido un momento Sherlock, cruzando las variables que daba quien escribía, y mis suposiciones se han visto confirmadas a la vuelta del whatsapp de quien era mi único sospechoso de haber sido acusado de narcisista que, por supuesto, me ha contado una historia radicalmente opuesta. Que él no podía quitarle la palabra a nadie porque las preguntas iban dirigidas ora a un autor, ora a otro. Y que nunca en su vida se ha hecho un selfie sacando morritos porque tiene el complejo de que bastante tiene con lo suyo para encima ir poniéndose en evidencia y, de hecho, si miras sus redes sociales es así. En este juicio parcial e incruento yo, por supuesto, creo a quien es mi amigo. Es de notar como las personas que escriben, que reflexionan y a las que se les supone, en fin, la intención de un mejor entendimiento del mundo se paran, más de las veces que parecen necesarias para esa supuesta condición elevada, en un despelleje minucioso e inmisericorde del colega escritor, demostrando, quizás, que quien escribe y se para a describir, fabular y hacer que nuestra realidad sea más interesante y digerible resume lo mejor, pero también lo peor, de nosotros mismos. Espíritus elevados, sí, pero que tienen también un lado estofado, bajo, arrabalero, envidioso, faltón, de desgañitada magioratta despechada en la inmensidad de sus ubres, y da igual que sea un señor con mostacho que una dulce escritora, o al revés. Lo curioso de todo esto es como un instante puede devenir en dos visiones tan radicalmente distintas del asunto que parece que hubieran sucedido en dos universos distintos. Decía Paul Éluard que hay otros mundos, pero están en este, y parece que tenía razón.