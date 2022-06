Aquel 9 de junio

A mí no me hace falta que me recuerden el 9 de junio de 1982, hace ahora 40 años, cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, pues una de las primeras decisiones que tomó el pleno de la Asamblea Regional al constituirse como tal, fue entregar una placa de plata en la que se le agradecía a un servidor y colaboradores el esfuerzo que habíamos hecho para adecuar la Casa de la Cultura de Cartagena como sede provisional del parlamento murciano. Algún mayor del lugar recordará aquel salón de actos amplio y cómodo para los diputados, decorado con gran sencillez, con una pequeña balsa en el centro y una serie de plantas naturales, que fue construido en apenas cuarenta días trabajando en turnos diurnos y nocturnos para llegar a tiempo a lo fijado por la ley. Y, como lo acabamos y no quedó mal, me dieron la placa que tengo en mi cuarto de estar y que todavía brilla. Se ve que era plata de la buena.

Lo cierto es que eran otros tiempos. A muchos ciudadanos de esta Región se nos podía pedir cualquier esfuerzo que ayudara a que la joven democracia se asentara y nos pudiéramos olvidar de aquel Generalísimo al que Dios ya tenía en su gloria. En los partidos políticos seguía habiendo de todo lo ideológico, como en botica, y también entre el personal de la calle, pero los nuevos tiempos venían con fuerza y a la mayoría nos daba mucho gustico pensar que íbamos a tener en Cartagena un parlamento nuestro, con gente de Yecla, de Mula, de Águilas,… sin ningún yugo y con apenas alguna flecha que le podía quedar a este o a aquel en el corazón, pero que se la guardaba para él, porque eso ya no se llevaba nada y era mejor achantarse, y, ya en su casa, con la familia o a solas, cantar con el sol en la cara, o en cualquier otra parte de su cuerpo. Con la cesión de la Casa de la Cultura para este menester hubo sus más y sus menos en Cartagena. El convenio firmado por el Gobierno regional de Andrés Hernández Ros y el Ayuntamiento de la ciudad, presidido por su alcalde Enrique Escudero de Castro, obligaba al de la Región a construir una nueva Casa de la Cultura y había quienes estaban mosqueados por si aquello no se llevaba a cabo. Pero, en esta ocasión, cumplieron, y los habitantes de Cartagena han podido disfrutar de la ‘Ramón Alonso Luzzy’, que es un edificio mucho mejor que el anterior del paseo de Alfonso XIII. Por cierto, los murales que adornaban aquel primer salón de plenos de la Asamblea le fueron encargados precisamente a Luzzy, y ahora están en el hall del nuevo salón. Pasados unos años, se decidió derribar todo aquel edificio con la balsa y las planticas incluidas, y se construyó el nuevo que ya todos ustedes conocen, y que, en 1992, sufrió el ataque de las ‘masas incontroladas’. Y le prendieron fuego, mira si estarían cabreados. La verdad es que la Reconversión Industrial había puesto al personal cartagenero entre la espada y la pared, y eso es peligroso en mi ciudad, como tiene demostrado la historia reciente y menos reciente. Si no lo han visto ustedes, les recomiendo mucho el documental El año del Descubrimiento, rodado en Cartagena, recordando esos episodios y enfrentándolos a la situación actual, con presencia de hombres y mujeres que vivieron aquellos momentos terribles y también con jóvenes de la época actual. A lo largo de estos 40 años los de la prensa hemos seguido la vida de la Asamblea Regional y hemos escrito sobre lo que allí ha ocurrido. Los presidentes y los diputados han ido marcando con el estilo de cada cual la vida política de un lugar esencial para la democracia que a mí siempre me ha interesado, quizás porque lo vi nacer, en aquel salón iluminado por las lámparas que fundieron en bronce los chicos y chicas con discapacidad de PROLAM. Fue un buen momento aquel, se lo puedo asegurar.