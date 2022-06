Hermosa eres, Murcia

Los que nacimos en Murcia lo hicimos para quererla. A pesar de todo y a pesar de todos los que se han empeñado en apagar su luz, herir su huerta y destrozar un mar de insultante belleza. Somos la región más huérfana, pero no por eso cerramos los brazos a todos los que llegan de otro lado, contamos con el cálido corazón que sembraron esos volcanes ya apagados escondidos entre un paisaje de playas y palmeras que nada tienen que envidiar al más idílico Caribe, aunque desafortunadamente no siempre se cuente con la sensatez entre los que toman decisiones para gritar bien alto que este tesoro no merece convertirse en una muralla de cemento en la que todo vale.

Adoro sus trescientos días de sol, pocos entienden la sensación de hacer vida en la calle la mayor parte del tiempo tras este encierro maldito que nos tocó, pasear por ellas y entender que fueron muchas las culturas antecesoras que nos dejaron cargaditos de templos, castillos, valiosísimos yacimientos y tradiciones vividas aún hoy con fuerte intensidad. Murcianos generosos, queriendo siempre compartir lo bueno con todo el que nos visita. Sentir la satisfacción como murciana de haber tomado café con Falgas, copa de vino con Haro, agua fresca con Párraga y algunas ‘estrellas’ con Fructuoso y Fod como símbolo del talento que sólo unos pocos tienen si se trata de plasmar la máxima expresión de la belleza sobre un lienzo. Me enorgullece ser parte de esa congregación musical en la que siempre contemplo clase y gratitud hacia todos los que de alguna manera se apoyaron en mí. Envarada al sentirme canción de Second, Muerdo, Ferroblues, Marañones o M Clan... Son tantos a los que mi gratitud alcanza, es tanto el talento desbordado en esta tierra, que tristemente sólo queda escapar de ella para que otros lo valoren, ya sabemos que la luz destellea más bonito desde fuera. Hoy es nuestro día, el día de esta región que no siempre quiere a su mar porque es incapaz de advertir esa profunda riqueza. Toca celebrar el sueño de vivir aquí, invitando a la reflexión al que se mofa de un acento sin tener idea que el sentido del humor reside en la inteligencia del que se ríe de uno mismo. Murcia tierra de escritores, de Ibn Arabí y Décimos Sabios. Murcia, tierra de perdón, la amnistía habiendo matado a un rey. Murcia en la reserva, donde el tren pasa de largo, donde vuelvo a mis raíces porque la magia funciona, donde el río hierve. La más hermosa.