Los frailes se van de Cehegín

Lo que egoístamente identifico como una rumorología emocional descontrolada se convierte en realidad. Aquel estandarte monumental lleno de misterio, sabiduría y devoción de tu infancia y juventud se te desmorona al conocer que los franciscanos dejan Cehegín tras más de 450 años en la localidad. Y se te amontonan los recuerdos en torno a aquel espacio, unas veces gris, en otras luminoso del Convento, el colegio-seminario y el santuario que dirigieron aquellos frailes de hábitos de marrón oscuro.

Los franciscanos de Cehegín, los frailes de toda la vida, fieles escuderos de nuestra patrona, la Virgen de las Maravillas, dejan la que hasta ahora ha sido su casa. Una decisión que se te hace difícil aceptar evitando el desgarro y el dolor que te provoca la separación de aquello que quieres. Pero así es.

La comunidad abandona Cehegín, tras cuatro siglos y medio viviendo y conviviendo con este pueblo, al que, adornado de historia y naturaleza, supieron dar afecto y ternura, religión y formación y una maravilla de Virgen, traída desde Nápoles a través de Cartagena, por la angelical locura del padre Francisco Moreno. Desde 1725 han sido custodios de la patrona de Cehegín, la Virgen de las Maravillas, y difundieron, desde su llegada en 1566, la doctrina de la Iglesia en nuestra tierra y fuera de ella, en Centroamérica y en el Norte de África, desde el espíritu sencillo de su fundador, San Francisco de Asís.

Al margen de su labor pastoral, los franciscanos durante mucho tiempo forjaron el futuro académico y religioso de muchas generaciones de jóvenes de Cehegín, pero también de otros muchos más llegados de diferentes lugares de la Región de Murcia, y de otras provincias españolas como Almería, Jaén, Albacete, Alicante… Muchos de estos jóvenes, a través del Colegio Seminario de Misioneros Franciscanos, seguirían los pasos del Poverello de Asís en su apostolado desde la humildad, la pobreza, la castidad y la obediencia.

Han sido miles los que salieron sacerdotes de aquel Colegio Seráfico y muchos otros los que alcanzaron fama internacional, como humanistas. Entre ellos y por nombrar algunos, los profesores, reconocidos, sobre todo, en Alemania y Francia, también en Estados Unidos, padre Isidoro Rodríguez y el aguileño padre Alfonso Ortega. De aquel espacio de aprendizaje y de fe surgieron también grandes personalidades que difundieron (y lo siguen haciendo) el Evangelio desde templos y actos religiosos, desde la poesía, como el padre Fermín María, la enseñanza o la investigación, como el padre Víctor, el ceheginero Andrés Portillo, el padre Javier, Pedro Riquelme, José Luis Parada, Cobos, Valenzuela, Oliver, Fresneda, Saturnino Vidal, los hermanos Juan José y Paco Abril, Juan de Maya y un largo etcétera. Todos ellos trabajaron desde la sencillez, pero tenazmente superando situaciones, como ahora, donde la Iglesia no pasa por el mejor momento de credibilidad.

No es la primera vez que los franciscanos abandonan el Convento de Cehegín. Varias fueron las salidas en el conflictivo siglo XIX, en esa lucha encarnecida entre el antiguo régimen y el liberalismo. En un primer momento con la invasión napoleónica, después en el trienio liberal en 1820, y más tarde con las desamortizaciones y la exclaustración. La última vez que se vieron obligados a abandonar Cehegín fue con ocasión de la Guerra Civil española, ya en el siglo XX.

El motivo de su marcha ahora es que no quedan frailes. El envejecimiento de sus actuales miembros y la falta de vocaciones han determinado esta situación. Las frías cifras de la realidad dicen que entre 17 y 19 religiosos de esta congregación mueren cada año en el país y los aspirantes no llegan. Sólo tienen un novicio en toda la provincia franciscana de España. Una situación que les obliga a reestructurar su organización y los dos únicos miembros que quedan en el majestuoso complejo de Cehegín serán trasladados, posiblemente, antes del mes de septiembre. Son cinco las casas que se cierran en toda España y un compañero mío, franciscano, me apuntaba que en unos pocos años serán otros los que sigan los pasos del Convento de San Esteban.

Lo que parecía un rumor, un temor de que los guardianes de nuestra patrona desapareciesen, se confirma. A falta de perfilar los detalles del traslado de los dos únicos miembros que quedan de la comunidad franciscana en Cehegín y el traspaso de las funciones de la parroquia al obispado, desde el Ayuntamiento se acepta lo que es una realidad y prepara, en nombre del pueblo, su reconocimiento, su gratitud a los franciscanos, según el alcalde, Jerónimo Moya, «con la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad a esta orden religiosa, tan identificada a la historia de nuestra tierra».

El espíritu y el magisterio de la Orden Franciscana no se irán del todo de este pueblo, ya que dejan el legado de una maravillosa patrona, con su Hermandad, unas grandes dependencias que acogen un colegio, el Begastri; un instituto, el Alquipir; un espacio para Cáritas, desde donde desarrollan una gran labor social, atendiendo a necesitados con un Centro de Día y dejan a cientos de personas que, como yo, de una forma u otra recibimos una educación religiosa que nos ha permitido desarrollar un poco mejor nuestras vidas.