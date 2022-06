Punto final a una injusticia

Cuando en estas fechas los estudiantes ajustan cuentas con la EBAU, nosotros no podemos ‘cerrar el curso’ sin evaluar y sopesar lo que ha sido el más triste episodio de la historia ciudadana en Murcia, la verdadera historia, la protagonizada por la ciudadanía casi siempre olvidada en sus páginas, que quedan reservadas a políticos, reyes, ‘putines’ y demás jerarcas que acaban siendo injustamente sujetos exclusivos y excluyentes.

Sujetos exclusivos y casi siempre represores de aquellos a quienes se les quita el papel histórico que tienen con todo derecho. Nos referimos al desenlace del episodio represor más descabellado y fuera de época de este siglo XXI en nuestra región, que ha quedado conocido como el de los Jóvenes de las Vías.

Creo conveniente recordar la cronología de los hechos para poder valorarlos:

La noche del 3 de octubre de 2017, en el ámbito del ya desaparecido paso a nivel de Santiago el Mayor, miles de vecinos se manifiestan en oposición a las obras de llegada del Ave en superficie que alcanzaban ya este lugar, que el Gobierno de Mariano Rajoy trata de ejecutar en contra de la opinión mayoritaria de la sociedad murciana (más de 50.000 personas en la calle el 30 septiembre 2017 lo demuestran), pero con el apoyo del gobierno regional de López Miras y el municipal de José Ballesta. En medio de una campaña de acoso policial desmedida e injustificada promovida por el ministro de Fomento Íñígo de la Serna, y ejecutada por el delegado del Gobierno Francisco Bernabé.

28 marzo 2019. La Fiscalía interesa al Juzgado de Instrucción la apertura de juicio oral con escrito de acusación a tres jóvenes por desórdenes y destrozos en la zona de las vías y pide 8 años de prisión y casi 134.000 euros por daños y perjuicios.

26 de Junio 2020. Acto de conciliación ante Fiscalía. Los jóvenes rechazan el pacto, la Fiscalía no ha movido su posición.

22 enero 2022. Vista oral en el Juzgado de Menores nº 2 de Murcia contra el menor también objeto de denuncia, independientemente de los otros tres jóvenes por su condición de 16 años de edad en el momento de los hechos. Resultado de la vista: 200 horas de prestaciones en beneficio de la comunidad para el menor; los padres responderán solidariamente con el joven en 19.606 euros, del total que debe abonar el menor en concepto de indemnización por daños y perjuicios. La sentencia no era firme y contra ella se interpuso recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. Sus ‘supuestos delitos’ eran: «desórdenes públicos, atentado contra los agentes de la autoridad y daños ocasionados durante la protesta».

6 febrero 2022. La Plataforma Pro-Soterramiento, en rueda de prensa, pide a la Fiscalía el archivo de la causa por considerar que no existen pruebas que avalen la acusación.

24 marzo 2022. Juicio ante la Audiencia Provincial contra los tres jóvenes de las vías. Para eludir entrar en prisión, los tres jóvenes llegan a un acuerdo ante el Tribunal asumiendo una culpa de unos hechos de los que fueron testigos pero no ejecutores. La aplicación en este caso de la legislación antiterrorista no les dejaba muchas más salidas y la decisión fue avalada por cuantos les habíamos apoyado tras casi cinco años de espera.

24 mayo 2022. La Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Murcia revoca la sentencia condenatoria del menor y lo exonera de todos los cargos, por no validez de las pruebas aportadas por la policía. En aplicación del principio básico del Derecho Penal: In dubio pro reo.

Ante tanto despropósito y ante tanto uso interesado y torcido de los tribunales; ante tanta judicialización innecesaria de la política con sentencias “infumables”, ante tanto abuso de poder que queda sin juzgar, que ya nadie discute que para tener éxito ante un tribunal juzgador lo importante no es no haber cometido un delito, sino tener un buen abogado que te defienda, por no hablar de la inviolabilidad de ciertos personajes, me permito declarar que hoy yo creo en la Justicia, porque ésta es una sentencia razonable, como razonable debe ser la imposición de cualquier pena. Y me permito la licencia de manifestar mi agradecimiento a los jueces de la Audiencia que no han ahorrado argumentos en un auto de 35 páginas para concluir que ni el menor ni sus padres subsidiariamente han de responder de unos supuestos delitos que no se puede demostrar que fueron tales.

La Plataforma Pro-Soterramiento celebra que por fin haya desaparecido la losa que ha venido oprimiendo durante casi cinco años tanto a los jóvenes como a sus familias, aunque, en el caso de los mayores de edad, haya tenido que ser asumiendo una responsabilidad y una participación que no tuvieron, como todos sabemos.

Pero lo celebramos mucho más tras la sentencia absolutoria del menor de edad, que lo exonera de toda carga derivada de la denuncia y de su enjuiciamiento. Y demuestra taxativamente la improcedencia del mantenimiento de esta causa y su instrucción por falta del requisito básico y clave de todo proceso judicial, como es la existencia de pruebas incriminatorias evidentes. Razón que vislumbrábamos y que nos llevó a convocar una rueda de prensa el 7 febrero en la que pedíamos el archivo de la causa que, como en otros casos, se debía producir por la falta de pruebas inculpatorias evidentes. Y que exponíamos en La Opinión de 7 febrero 2022 con el título «Archivo para una acusación sin pruebas».

Nos alegramos profundamente de que se hayan despejado cuantas sombras cubrían las expectativas vitales de estos jóvenes y puedan definitivamente normalizar sus vidas con un horizonte despejado en todos los aspectos, en el que ha cambiado el sufrimiento por la esperanza.

Esta Plataforma ha acompañado y apoyado desde el primer momento a las cuatro familias para tratar de buscar una salida a tan injusta situación, gestionando contactos necesarios con equipos jurídicos, abogados, delegados del gobierno a partir de la marcha de Francisco Bernabé, de tan infausta memoria, con intervención y escritos en los medios, ruedas de prensa, incluso recientes contactos con Adif y Aldesa con el delegado del Gobierno actual, José Vélez, para llegar finalmente a la solución definitiva que, por encima de todo, les ha librado de una pena de prisión que pendía sobre ellos. La alegría que ya disfrutan es también nuestra alegría, como decía nuestro querido Joaquín Sánchez que también ha estado siempre a su lado. Mucho más tras conocer una sentencia que sí hace Justicia, pues nadie puede ser condenado sin pruebas evidentes. Y puesto que la causa nadaba en un mar de dudas, ante la duda el Tribunal se ha puesto a favor del reo, como invoca el principio que debería estar enmarcado sobre todo tribunal: «in dubio pro reo».

Esta Plataforma quiere dar por terminado este negro capítulo de su historia. Celebra que la solidaridad que tantas veces hemos evocado y puesto en práctica también haya funcionado en esta ocasión para recaudar esos 32.000 euros que la Fiscalía ha exigido para la solución de la acusación de los jóvenes.

Nos cabe la satisfacción de haber estado desde el principio junto a quienes han sido unas víctimas injustas de la lucha ciudadana Pro-Soterramiento de las Vías en Murcia, que desde hace más de treinta años hemos programado y promovido con una estrategia pacífica y no violenta. Y podemos aseverar tajantemente que los hechos de aquella noche del 3 de Octubre de 2017 no fueron sino una respuesta ciudadana surgida de manera imprevista y espontánea a lo que había sido una provocación institucional ejercida durante meses con un nefasto y desproporcionado uso de las fuerzas de orden público bajo la gestión de un delegado del Gobierno de funesta memoria, Francisco Bernabé, responsable último de aquellos hechos y sujeto de un abuso de poder a todas luces patente.

Definitivamente, ahora sí podemos decir que se ha puesto punto y final a una injusticia.