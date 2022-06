Día de la Región de Murcia. Gobernar con decisiones, no con excusas

Decía el novelista Elias Canetti que las ciudades empiezan en la mente. Teniendo en cuenta que este artículo se escribe alrededor del 9 de junio, podríamos parafrasearlo diciendo que la Región de Murcia empieza en la mente. Con esa idea, el autor húngaro se refería a que las grandes asociaciones de personas son siempre, al menos en un sentido, imaginarias. Podemos conocer los nombres e identificar las caras de nuestra familia, de nuestras amistades, de nuestro vecindario… pero más allá, la cosa empieza a ponerse complicada. Pero imaginaria no es sinónimo de irreal.

Las ciudades de las que habla Canetti son tan reales como lo es la Región de Murcia. Y nuestra mente, nuestra imaginación, cuenta con la ventaja de que vivimos en una región pequeña en la que quien más quien menos ha estado en Calblanque, ha paseado por la orilla de la acequia Aljufía, ha subido al Mirador del Azud con Blanca al fondo o ha visto nevar en Moratalla. En nuestro caso, y hablo ahora de la Red de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en la Región de Murcia (EAPN-RM), la región es tan imaginaria como real. La red la forman 42 entidades y, por tanto, estamos presentes en buena parte de la región. Además, tenemos el compromiso de que la región que imaginamos sea la región real. No es solo un juego de palabras.

El pasado 2 de junio, aprovechando que había Consejo de Gobierno, convocamos una rueda de prensa en el palacio de San Esteban para explicar que la continuidad de los programas de empleabilidad está en peligro. Para poder calibrar la importancia que tiene este peligro, conviene conocer un poco en qué consisten estos programas.

Los programas de mejora de empleabilidad son un recurso especializado para la integración sociolaboral y mejora de la empleabilidad de las personas en situación o riesgo de exclusión social, a través de itinerarios de inserción sociolaboral y medidas complementarias. Dichas medidas complementarias incluyen formaciones en competencias personales y sociales, de tipo prelaboral, en nuevas tecnologías, seguimiento y apoyo en la primera etapa de la incorporación laboral.

Hablamos de un servicio dirigido a vecinos y vecinas en serias dificultades personales y familiares, no cubierto por la Administración desde otro ámbito y muy vinculado al territorio. Es decir, son programas que están por toda la región consiguiendo que lo imaginario se vuelva más tangible que nunca.

Los programas de mejora de empleabilidad funcionan desde hace dieciséis años. Los gestiona el IMAS y se financian a través del Programa Operativo Regional (Fondo Social Europeo). Y ahora viene el problema. El anterior Programa Operativo Regional ha concluido. Dentro de la última convocatoria, se pusieron en marcha este año hasta 45 programas de empleabilidad en los que están participando alrededor de 3500 personas. La continuidad de dichos programas está asegurada solo hasta el 30 de septiembre de 2022 y no hay certeza de lo que pasará a partir del 01 de octubre.

En la rueda de prensa a la que nos hemos referido algunos párrafos más arriba, anunciamos que hemos solicitado una reunión con el presidente de la Comunidad Autónoma para informarle de esto y pedirle que encuentre soluciones. El Gobierno regional y su presidente, incluso con sus elementos imaginarios, son instituciones tan reales como el resto de la región. Y los programas de empleabilidad no son solo una cuestión de lucha contra la pobreza, son una cuestión de región. En primer lugar, porque su continuidad depende de la puesta en marcha del nuevo Programa Operativo con el que también llegarán muchos fondos para muchas otras cuestiones. Y, en segundo lugar, porque la lucha contra la pobreza consiste en asegurar que todas las murcianas y murcianos vean satisfechos los derechos de los que somos titulares. Sin esos derechos no hay región. Mientras haya personas en pobreza, la región seguirá a medio hacer.

Celebramos el Día de la Región el 9 de junio para conmemorar que ese día (hace ahora cuarenta años) se promulgó la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía. La autonomía que estamos celebrando no puede ser la autonomía de poner excusas porque, entonces, ni es autonomía ni es nada. No importa que las excusas sean de gran tamaño y que hablen de Europa. No importa que las excusas esgriman protocolos, plazos y procedimientos. La burocracia tiene que dejar de ser una murocracia que se interponga entre la ciudadanía y sus derechos. La autonomía solo puede ser si se emplea en asumir la propia responsabilidad y en tomar, en un ejercicio efectivamente autónomo, las decisiones que el bien común y cada momento exijan.

EAPN-RM no tiene la menor duda de que tanto el bien común como el momento actual exigen que el Gobierno regional tome las decisiones oportunas para asegurar la continuidad de los programas de empleabilidad más allá del 1 de octubre.

Una Región de Murcia en la que todo el mundo disfrute de los derechos que nos son propios es la región que imaginamos y debemos tomar, sin excusas, nuestras propias decisiones para hacerla definitivamente real.