Pegaso, el caballo alado

Para mi generación, el Gran Hermano era el Big Brother de 1984, mejor traducido por hermano mayor, y no un programa cutre en el límite mórbido de la sordidez. La distopía que representada parecía desvanecerse de su referencia cronológica, no así el totalitarismo cuya visión omnipresente en la novela de Orwell se describía en un retrato híbrido de Stalin y Hitler, como una siniestra sombra proyectada allende la Estigia. El autor había combatido en España en las milicias del POUM, el partido trotskista represaliado por los estalinistas. No ocultó sus simpatías por la revolución libertaria de la Barcelona del 36 en su Homenaje a Cataluña y se confesó abiertamente en el socialismo democrático.

tras el régimen cuartelario de cuarenta años que se expandía por los intersticios de la intimidad para dominar las conciencias. Pero la llamada revolución tecnológica, los teléfonos inteligentes y las redes sociales, han terminado por desvirtuar los principios que considerábamos inmutables. La libertad ha sido convertida en un eslogan partidista de quienes se autodenominan liberales, cuando no un medio para hacer negocios, no bajo el principio contractual del equilibrio de prestaciones, sino con un sacralizado ánimo de lucro en el que uno gana y todos pierden. Los desventurados que carecemos de tal rango sabemos que cualquier red social es un patio de vecinos virtual, donde se nos conoce mejor que el Oráculo de Delfos. Pegaso, el divino caballito alado montado por Zeus volaba por encima de todos los mortales, da nombre a un programa de espionaje que desnuda hasta las meninges. No es el único que tal cosa consigue, pues hay varios similares. Belerefonte lo montó para destruir a Quimera y el CNI contra los políticos independentistas, con el supuesto amparo legal de una secreta autorización judicial, bajo sospechas imaginadas de conspiraciones terroristas. Fútil excusa, cuando los convictos nunca lo fueron por rebelión, porque este tipo penal requiere uso de la violencia. Son varias las preguntas que nos llevan a cuestionar la constitucionalidad de tales actividades, más allá de la legalidad ordinaria de una regulación abstrusa. Pues legalidad no equivale a legitimidad, entendida ésta en un sentido de justicia que la ley pretende pero raramente consigue. El catálogo de derechos fundamentales constitucionales marca los límites con precisión casi matemática, que la ley no puede vulnerar bajo ningún pretexto. ¿Puede vulnerarse el secreto de las comunicaciones fuera de una investigación judicial? La autorización judicial previa del CNI no es un auto de procesamiento, por más que se motive en sospechas de terrorismo. ¿Puede investigarse a un parlamentario sin previo suplicatorio a la Cámara legislativa? ¿O al presidente de una Comunidad y líder de un parido rival cuyo apoyo es crucial en la legislatura? ¿El secreto de Estado puede ampararse en la arbitrariedad de un magistrado fuera de su jurisdicción? Son preguntas retóricas, apreciado lector, pues sabemos que el secreto de las comunicaciones es un derecho constitucional del mismo rango que la inviolabilidad del domicilio, el derecho al honor y la intimidad. Las comunicaciones sólo pueden intervenirse con una previa resolución judicial en un procedimiento penal donde pueda ejercerse el derecho de defensa. La tutela judicial efectiva y el procedimiento con todas las garantías, significa que todos los ciudadanos pueden defender sus derechos e intereses legítimos en un procedimiento judicial regulado por ley que proscribe la indefensión. de manera que sólo pueden ser inculpados y procesados con una autorización previa de las Cortes, el suplicatorio. Esta regulación forma parte de la estructura constitucional básica y esencial, que en el fondo y en la forma son garantía de la separación de poderes, es decir, que forma parte de la esencia del Estado social, democrático y de Derecho que consagra la norma suprema. Por muy necesaria que sea la protección de la integridad del Estado, de los intereses nacionales y de la estabilidad de sus instituciones, funciones que asume el Gobierno de la nación a través del CNI, no es constitucional investigar a un parlamentario si no hay un procedimiento penal abierto, tras el suplicatorio de la cámara legislativa. Ni es plausible conocer las comunicaciones de un abogado con su cliente, por más que éste sea un fugado de la justicia. Por intervenir las conversaciones de unos abogados con miembros de ETA, Baltasar Garzón fue condenado por prevaricación e inhabilitado como juez. ¿Habría bastado entonces con dar parte al CNI y convertir la investigación penal en espionaje? ¡Qué fácil resultaría entonces vulnerar la Constitución! Los derechos fundamentales y las libertades públicas obligan a todos los poderes públicos, lo que incluye también a los servicios secretos del Estado. Uno de los escándalos más sonados de Estados Unidos fue el Watergate, que terminó forzando la dimisión del presidente Nixon. El espionaje a los independentistas catalanes se justificó en una supuesta amenaza terrorista que ni el más exaltado españolista se puede creer. Puede que tengamos la panacea argumental para un trabajo propio de Putin, pero Amedo y Dominguez nos enseñaron nuestra versión Torrente, el brazo tonto de la ley. Mientras tanto, seguimos sin una ley de secretos oficiales y con una comisión parlamentaria igualmente secreta donde queremos vetar a los independentistas catalanes y vascos. ¿Son menos españoles acaso que Abascal y Ortega Smith? O dicho de otro modo, que los diputados de Vox conozcan nuestros secretos más íntimos, ¿nos salvaguarda contra Putin?