Esta semana he vuelto a casa, he vuelto a uno de esos lugares en los que durante unos años me refugié tras salir del hemiciclo, viví de noche, amé y fui feliz. Esta semana la nocturnidad y el krapuleo de manera improvisada me llevaron a volver al pasado durante un par de horas y perderme en la sala Honky Tonk de Madrid.

Han pasado más once años de aquellas noches de camerino, madrugada, humo y rock n roll, en la que lo más granado del panorama musical pasaba por allí, bien a tocar o a dejarse caer y acabar más tarde llamando a la puerta del Lady Pepa, para seguir la juerga. En aquellos años la parte de abajo del Honky era uno de esos sitios donde pasaban cosas: recuerdo ver a uno de los Stones, Bill Wyman, sentado en la barra, discreto pasando desapercibido tomando una copa, o a Los Delincuentes subirse por primera vez a un escenario, fuera de Jerez, o las noches en la que Pereza empezaba su andadura musical y Depedro tenía una banda que se llamaba La Vaca Azul. Volver a aquella barra el martes fue un homenaje improvisado a mi vida pasada, una vida marcada por el rock n roll que tuvo el cierre perfecto al día siguiente en el Metropolitano viendo por segunda vez a sus satánicas majestades. Ver a Los Stones una vez en la vida debería estar prescrito médicamente; yo, por suerte con la del pasado miércoles, son dos las veces que he tenido la suerte de poder ver a semejantes bestias encima de un escenario, dejándome con la boca abierta cada minuto del show. Algo más de dos horas en las que Mick Jagger no para de moverse, correr, bailar, contonear las caderas, mientras Ronnie Wood y Keith Richards nos deleitan con su jodido virtuosismo a la guitarra de un lado para otro del inmenso escenario que les acompaña en esta gira que arrancó en Madrid y que celebra el 60 aniversario de la banda. ¡60 años, joder! Allá por 1970 entrevistaron a Jagger y le preguntaban cuánto creía que duraría el éxito y permenencia en el mundo de la música. Contestó que esperaba seguir al menos un año más. Una banda que llegó a su máximo esplendor en 1972, han sido y serán la mejor banda de rock n roll del mundo, han compuesto temas como Brown Sugar o Honky Tonk Woman. Han desafiado a la naturaleza con sus excesos, realizaron una de las giras más gamberras y canallas por EE UU, cargada de sexo, drogas, calabozos, peleas, hasta parada y hospedaje en la Masión de Playboy invitados por el mítico Hugh Hefner. Un año más tarde, en 1973, Mick Jagger conocería a Bowie. Menudas dos bombas de relojería, menudo derroche de talento, y creatividad juntos… Ojalá haber compartido cinco minutos de mi vida con ambos referentes culturales del siglo XX. Y porqué no compartir marihuana con Richards o vivir una de esas fiestas en algún lugar del mundo después de un concierto. Sus majestades son la definición pura de rock n roll y por muchos años que hayan pasado, siguen siendo los putos amos. 1 de junio de 2022, una tarde inolvidable que empezaba con el concierto de Sidonie, el peor grupo del mundo, como dice el título de uno de sus discos, y por los que me sentí inmensamente feliz al tenerlos delante cumpliendo el sueño de telonear a sus ídolos. Se ha hecho de noche, son las 22,17, se apagan las luces, y Charlie Watts en imágenes aparece ante más de 50.000 personas que estamos ansiosos por escuchar los primeros riffs de Keith Richards y la voz de Jagger. Un concierto que meto en la mochila de los recuerdos que guardaré para siempre. Un setlist lleno de temas míticos de la banda entre los que destaco Paint it, Black, Beast of Burden o Miss You, sin olvidarme de la bandera de Ucrania ondeando en las pantallas, seguida de la imagen de una ciudad arrasada por las bombas de Putin mientras tocan Gimme Shelter y se hace la magia en el Metropolitano. Gracias Mick, Ronnie, Keith, Charlie, Bill, Brian, si lo del pacto con el diablo no es una leyenda, decidme qué tengo que hacer, por quién tengo que preguntar y yo me apunto. Larga vida al Rock N Roll, larga vida a Los Stones.