Ave María Purísima, sin pecado concebida.

Ave María Purísima. Con motivo del Día de la Región, el Gobierno autonómico distinguirá al obispo de la diócesis, Lorca Planes, con el título de Hijo Predilecto de esta Comunidad. Hay metáforas de la realidad, y también hechos constatables, realidades, que se constituyen en metáforas. Este gesto del Gobierno López Miras, con ser real, se transforma en metáfora. Ahí está la esencia de todo.

Conviene recordar que el obispo, convertido en su día para la ocasión en capellán, se saltó con parte de su staff el plazo que le correspondiera para administrarse la vacuna del covid. Nadie ha escuchado ni entonces ni después un pretexto convincente que justificara ese privilegio ante el conjunto de la ciudadanía y, desde luego, de la feligresía.

Diríase, por tanto, que hay un déficit perfectamente detectable en el compromiso y la solidaridad cívicas que se les supone al pastor espiritual de la demarcación religiosa que coincide con la administrativa y política. Que tal actitud sea compensada, antes que con el reproche, con la deferencia, es no solo una contradicción en el deber gubernamental, sino una desconsideración para el conjunto de la sociedad, esa misma sociedad que fue gratificada paternalmente por el Gobierno en ocasión anterior con la Medalla de Oro de la Región por la disposición que manifestó, cierto que con la imposición de fuertes multas, para aceptar las restricciones del confinamiento y por guardar disciplinadamente la cola para recibir la dosis de vacuna que a cada individuo, en su momento correspondiente, le tocara.

Con esta decisión, el nombramiento de Hijo Predilecto para el obispo, el Gobierno se cura a sí mismo, pues todos recordamos que, en fechas aproximadas, las más sensibles del proceso de inmunización, todo el staff de la consejería de Sanidad y del Servicio Murciano de Salud (SMS), las instancias que tenían que procurar el debido orden en los plazos de vacunación de los murcianos, decidieron empezar por vacunarse ellos mismos, del primero al último, en lo que en su día califiqué aquí como el mayor escándalo de corrupción ocurrido jamás en la Región de Murcia, pues con haberse registrado muchos, los anteriores tenían una motivación económica, mientras el Caso Vacunas ponía en riesgo la salud del conjunto de los contribuyentes en una situación, por lo demás, de pánico sanitario. Ya no atacaban a nuestros bolsillos, sino a nuestra propia supervivencia física. (Entre paréntesis añadiré de paso que el Caso Vacunas incluye también sospechas sobre supuestos intereses en la gestión económica, ya que hubo alguien en el staff de la consejería, con alta capacidad de decisión, que validó que todos se vacunaran en una reunión celebrada al efecto, pero él no lo hizo, de modo que cuando cayó todo el equipo, se salvó de la quema, y ahora es quien administra los contratos millonarios del SMS que en su día vigilaba el exconsejero Villegas, éste sin concesión a intereses relacionados con empresas ‘amigas del Gobierno’, aunque no siempre pudiera evitarlo).

Las ‘responsabilidades políticas’ del Caso Vacunas pudieron saldarse con la destitución de todo el equipo sanitario (con la excepción señalada, la del secretario general de la consejería, mano derecha en el sector del expresidente PAS y del vigente, López Miras), aunque todavía no existe constancia pública expresa de quiénes fueron todos los afortunados, a pesar de que en la Asamblea se creó una paripé de comisión de investigación, que pronto fue clausurada cuando quienes habían instado a su constitución, el grupo Ciudadanos, se pasaron, en parte y en la práctica, al del PP, gesto con el que perdieron la curiosidad sobre aquel gravísimo asunto, curiosidad que, para decir verdad, solo sigue manteniendo la diputada de Cs Ana Martínez Vidal, en una actitud de coherencia que la honra; a cada uno lo suyo.

La cúpula de Sanidad y del SMS tuvo que presentar su dimisión a la vista del grave error político que protagonizaron, pero el obispo siguió siendo el obispo, porque a su jurisdicción no le corresponde asumir responsabilidades que son de cajón en los administradores de la cosa pública. La Iglesia es un club aparte, que tiene sus propias reglas y se rige a veces por una moral que no es la que predica, pero esto es cosa de esa institución. Allá ellos, oye, dirían Martes y Trece. Pero la Iglesia está en el mundo, y muy especialmente en el mundo político, tratando de influir en leyes y costumbres, casi siempre contra las tendencias liberadoras del conservadurismo ancestral y la superstición derivada del miedo a la muerte. En cualquier caso, Lorca Planes ni siquiera hizo el gesto de declarar «me he equivocado, no volverá a ocurrir», lo cual, según la experiencia con que en otro contexto contamos de otro personaje, no habría sido garantía de algo, pero al menos podría haber expresado un propósito.

Pues bien, lo sorprendente es que el mismo Gobierno que destituyó a quienes, perteneciendo a él, se vacunaron indebidamente, eleve ahora a ‘hijo predilecto’ a una personalidad que hizo lo mismo que aquellos que saldaron responsabilidades por vacunarse conscientemente a destiempo.

Esto es indicativo, de entrada, de que el gesto ejemplar que pudieran haber significado aquellas destituciones o dimisiones resultó forzado por su impacto en la opinión pública o por la presión de los socios de Gobierno, y no, desde luego, por la propia convicción ética de su presidente. Es decir, López Miras no ve nada reprochable en que un alto responsable de una institución, como la Iglesia, transgrediera las propias normas de su Gobierno, que ordenaba turnos de vacunación por edades o por riesgo en su actividad profesional. No solo no ve nada reprochable en la prisa del obispo por administrarse la vacuna fuera de los protocolos sanitarios establecidos que comprometían a la población en general, sino que, además, le otorga una distinción teóricamente destinada a quienes se distinguen por su compromiso con la comunidad.

Habrá quien quiera despachar esta crítica, de género obvio, con la existencia de prejuicios sobre la institución religiosa. No gastaré líneas en desmontar este supuesto. Baste decir que la concesión del título de Hijo Predilecto a cualquier personalidad es un asunto público y, por tanto, sometido a debate, aunque el Gobierno lo haga a dedo. Del mismo modo puede considerarse que la Medalla de Oro al tenista Alcaraz es tan justa como precipitada (no vamos a discutir esto, cuando LA OPINIÓN le concedió un Premio Importante al inicio de su carrera), esto último, lo de precipitada, porque reproduce la imagen de un presidente de nuestra Comunidad que va por ahí, como esos cronistas locales que te colocan en la solapa el pin de las fiestas de sus pueblos a poco que te descuides, regalando medallas de oro a todo aquel que, aunque meritoriamente en este caso, adquiere popularidad y puede contagiarlo de ella en un nada sutil gesto de instrumentación de la excelencia ajena. Como también es sospechoso que López Miras ofrezca premios a aquellos agentes del sector de la información que, siendo sin la menor duda profesionales magníficos, añaden a esta exigencia la de protagonizar campañas en favor del ‘lobby del agua’, una especie de atavoz paralelo a la política del Gobierno.

Por supuesto, el Día de la Región no habrá medallas ni distinciones para agentes y movimientos sociales que han impulsado transformaciones importantes para el progreso de la Región, en algún caso incluso con el apoyo, maquinal y forzado, eso sí, del propio Gobierno. Por ejemplo, la Plataforma ProSoterramiento, que ha conseguido con su lucha de más de treinta años no solo que el Ave acceda a la capital murciana sin partir en dos la zona sur del municipio sino que ésta pueda adquirir una nueva fisonomía que la convierta en un formidable núcleo de actividad social y económica y en un nuevo espacio de convivencia vecinal. Y ni el más mínimo reconocimiento para SOS Mar Menor (cuyo logo el presidente incorporó como foto de perfil en sus redes de internet) u otros movimientos sociales y plurales que alentaron la ILP, gestada por la profesora de la UMU Teresa Vicente, y apoyada parlamentariamente a regañadientes por el PP, con la que el degradado Mar Menor adquiere personalidad jurídica, en una experiencia de alcance mundial validada por la ONU.

Basta citar estos dos grandes acontecimientos, que ponen de manifiesto la potencia de la sociedad murciana para promover acciones de impulso que corrigen las inercias del Gobierno, incluso de alguna parte de la oposición, para mostrar que los méritos que se reconocen el Día de la Región, la mayoría sin discusión, no ofrecen, a pesar de su abundancia, el abanico completo y justo de lo que la Comunidad murciana viene dando de sí frente a las rutinas, acomodos y, con frecuencia, intereses inconfesables de la actual clase dirigente.

En el caso del obispo no sabemos muy bien si lo que se le reconoce es su aplicación como pastor de la Iglesia, es decir, la dedicación a su estricto rebaño de creyentes, en cuyo caso es algo que no competiría a una Administración pública laica, o a ciertos compromisos civícos en que ha destacado, al menos a modo de proclama, como la condena a los pederastas que han adquirido el sacramento del sacerdocio. Esto solo es meritorio porque su posición constituye una de las pocas excepciones observables, en la práctica, entre el episcopado español. Pero ser activista contra una realidad tan terrorífica no debiera suponer en su caso un mérito especial, sino que constituye la reacción lógica que se pudiera esperar de un dirigente eclesiástico que se escandaliza por tan condenables anomalías de conducta entre colegas de su profesión.

En realidad sería el obispo quien debiera condecorar a López Miras por la denodada actividad de éste en favor de la enseñanza privada y concertada de adscripción religiosa, una política que el presidente vende como ‘compromiso con la libertad’. Y esto, aunque resulte difícil casar el liberalismo del que presume con la estructura conservadora y jerárquica de la Iglesia, que en el fondo es un Estado dentro del Estado, tan poco liberal como que hay quien vende incluso la llamada Doctrina Social de la Iglesia como una versión del comunismo.

Hay, sin embargo, algo del obispo que sin duda fascina a López Miras, y es el hecho de que se trate de un cargo elegido a dedo que después no debe someterse a reelección en congreso interno alguno. En el fondo, a la vista de su trayectoria, a lo que aspira López Miras es a ser como el obispo. Y va en camino.

Ave María Purísima, sin pecado concebida.