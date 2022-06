Los presidentes de la Asamblea

Tras la aprobación de nuestro Estatuto de Autonomía por Ley orgánica, 4/82, de 9 de junio de1982, de conformidad con sus artículos 21 y siguientes, la Asamblea Regional de Murcia se constituía por primera vez el 15 de julio de ese año, eligiendo a su presidente, don Carlos Collado Mena y a don Andrés Hernandez Ros como presidente de la CARM.

Durante diecisiete años, en dos etapas(1991-2004 y 2011-2015) fui miembro de nuestro Parlamento.

Como Secretario Segundo de la Mesa, Portavoz del GPP, Vicepresidente Primero de la Cámara y Presidente del Gobierno de nuestra Región, compartí tareas parlamentarias con aquellos a los que, justamente, se rendirá homenaje el próximo día 6.

Fue con Carlos Collado, Miguel Navarro (q.e.p.d.), José Plana y Francisco Celdrán con quienes mantuve una estrecha relación política.

Estimo que su paso por el Parlamento les enriqueció. Mientras en el Gobierno se prodigan aplausos y aduladores, en sede parlamentaria se vierten críticas, a veces indeseables, como actualmente.Pero no siempre fue así.

El debate permanente de ideologías encontradas acrecienta el sentido común al comprobar que los argumentos del adversario son razonables y asumibles en ocasiones.

En el plano institucional he de reconocer que entre 1991 y 2004, desempeñando tareas de oposición al inicio y sostén del Gobierno después, tuve la fortuna de escuchar a magníficos parlamentarios regionales.

Los discursos de Juan Ramon Calero, poderosamente ilustrativos e intelectualmente convincentes; la pasión de María Antonia Martinez para intentar cambiar el destino de un PSRM en ruina electoral que Calero aclaró en el diario de sesiones: «Usted, señora Martínez, ha querido, pero no la han dejado»; la sagacidad de Pedro Antonio Ríos en sus críticas, que repartía como buen maestro; completando mis vivencias las réplicas de un Ramon Luis Valcárcel invalidando razonadamente, punto por punto, la credibilidad de las tesis contrarias reforzando su propuesta original, no exenta del gracejo murciano con el que ilustraba su posición: «Acaso piensan que este presupuesto lo ha elaborado el Pichilate (DSARM, con motivo de un debate presupuestario, en referencia a don José Martinez ‘Pichilate’, personaje popular murciano muy querido, tristemente fallecido) me hacen sentirme afortunado.

No tuve trato parlamentario con don Manuel Tera Bueno ni con doña Rosa Peñalver, pero me consta que pese a presidir la Cámara en difíciles momentos, su cometido institucional no dificultó las tareas del legislativo.

A don Carlos Collado Mena lo conocí en la tribuna, con motivo de la moción de censura que el GPP presentó durante la III legislatura, debatida los días 9 y 10 de marzo de 1993. Al terminar el debate me felicitó, admitió la corrección de mi discurso, lo que para un diputado novel, como yo, supuso un alivio. Talante llamamos a eso.

Miguel Navarro (q.e.p.d.) era un animal político de primer orden. Sostuvo la figura presidencial con un aplomo digno de resaltar. Mientras en España se celebraba el V Centenario del Descubrimiento de América, la Expo de Sevilla y la Olimpiada de Barcelona, nuestra Asamblea Regional ardía en llamas el día 3 de febrero de 1992. Miguel Navarro estuvo a la altura.

José Plana Plana, con el sencillo talante de quien nació en Las Cañadas de San Pedro, entre Altaona y Columbares, y como buen jurista, mantuvo siempre un férreo compromiso con el Derecho. Su carácter dialogante fue determinante para la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía del año 1997.

Al presidente Francisco Celdrán Vidal le pregunte un día: «Paco, ¿por qué estás siempre tan serio?». La respuesta fue inmediata y contundente: «Yo es que soy serio». Fin de la cita. Suficiente para ilustrar al personaje, pero no me resisto a la idea despojar su aparente carácter hierático y reconocerle su inalterabilidad ante los problemas más graves, fruto de quien no precisaba de más gestos expresivos que su empeño en dignificar al Parlamento y a los diputados.

Al margen de errores a los que todos estamos arriesgados, he querido resaltar el carácter afable de nuestros presidentes, su defensa de la institución y sobre todo aquello que ningún diputado debiera olvidar nunca: somos unos privilegiados a los que el pueblo nos ha encomendado una tarea de la que siempre hemos de sentirnos orgullosos y nunca avergonzados, labor fácil de conseguir cuando se siente hondo, se piensa alto y se habla claro.