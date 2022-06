Un nuevo pentecostés

El evento que la Iglesia tipificó como Pentecostés, palabra de origen griego que significa cincuenta días, debe ser entendido como un fenómeno amplio en el tiempo durante el que las primeras comunidades fueron asimilando el significado de lo acaecido con Jesús: su vida, su muerte y su resurrección.

El episodio está contado con sobriedad. Están los discípulos reunidos en una casa el primer día de la semana, es decir, el domingo, el día en que Jesús resucitó y que quedó marcado a fuego en la primera comunidad. El primer día de la semana será ya por siempre el día del Señor y cuando la comunidad se reúna para celebrar su experiencia comunitaria. Pero, el día de Pentecostés estaban reunidos y con las puertas cerradas, por miedo. Aún hacía poco que Jesús había sido crucificado y los ánimos seguían caldeados. Jesús se presenta en medio y directamente muestra los signos de la crucifixión, en un claro alarde antignóstico: no se trata de un fantasma, es el mismo al que crucificaron quien ahora se muestra ante ellos. Es importante notar que de no ser por las marcas de la cruz, Jesús no habría sido reconocido, lo cual indica que su apariencia tras la resurrección no es lo suficientemente clara como para poder identificarlo, sobre todo teniendo en cuenta que quienes estaban reunidos conocieron muy bien en vida a Jesús. Extraña mucho que si se les apareció no lo reconocieran, como fue el caso de los discípulos de Emaús, que solo lo reconocieron al partir pan.

Sin esas pruebas, podrían haber creído en un fantasma, en cualquier fantasma. Se hacía necesario, como Tomás, ver las marcas claras de que esa aparición se corresponde con el Jesús que vivió y fue ejecutado. Según el pensamiento de aquella época, las apariciones eran posibles y las resurrecciones también. Lo que resultaba crucial no era que un muerto se apareciera, esto está en toda la literatura universal, lo decisivo es que se identificara como el que había sido crucificado, pues en la cruz se selló el compromiso de Jesús con un mundo de justicia y misericordia, el compromiso con la verdadera paz, aquella que Cristo Resucitado difunde entre sus discípulos y discípulas.

Toda la Pascua simboliza el camino de la Iglesia para comprender esto. Al comprenderlo, asume el proyecto de Jesús y lo lleva a cumplimiento de manera progresiva en su ser comunidades del Resucitado, comunidades que viven el compromiso radical con la paz.

«¿A partir de cuándo no se atrevió la Iglesia a decir que ella es el lugar mesiánico de la renuncia absoluta a la violencia? ¿Desde cuándo la iglesia dejó de entenderse a sí misma como la sociedad de contraste de Dios? ¿Cuándo comenzó a quedar arrinconada la idea de que la iglesia es el signo de Dios entre los pueblos?» (La Igesia que Jesús quería, 197).

La respuesta a estas preguntas retóricas determina el sentido de la transformación necesaria en la Iglesia, el Nuevo Pentecostés al que está convocada.

Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo.