La decisión de M

Conocí a M hace algunos años, creo que te conté ya su historia, una amiga común nos presentó. M estaba pasando una mala temporada porque afrontaba un embarazo complicadísimo, de esos que no se sabía si el bebé viviría, y lo llevaba regular. No nos vimos muchas veces, pero sí que estábamos muy en contacto y hablábamos a menudo.

Yo la veía siempre tan jovencita, pero tan sola, cargando con el problemón de su embarazo, que me resultaba extraño que no tuviera más contacto con su familia. Era como si llevara una cruz a cuestas. Y eso que eran todos de aquí, vivían cerca, y ella era una chica muy dulce, para nada problemática.

No me gusta meter las narices, y aunque me extrañaba ese poco contacto familiar, no le preguntaba. A saber qué pasa por la cabeza de una chica embarazada, encima con ese compás de espera tan aterrador. Si, en algún momento, ella hablaba de cosas delicadas, yo me limitaba a animarle y a escuchar. Es curioso, pero teniendo un papelón encima tan considerable, M sin embargo era adorable. Tenía la cabeza amueblada y los pies en la tierra. Daba cosa verla atrapada en esa situación, siendo una chica tan maja.

Uno de esos días en que yo hacía de oyente muda, se arrancó a contarme algo más delicado, que no tenía nada que ver con el problema de su bebé ni con el embarazo problemático.

En el momento en que nombró a un bobo que conoció años atrás, uno de esos novios sobones con necesidad irrefrenable de desatascar tuberías, empecé a intuir por dónde iba la cosa. Qué pena escuchar cómo no supo mandarlo a paseo, y lo fue llevando aunque no le entusiasmaba como novio, y qué rabia oír lo mucho que se arrepentía de no haber tenido más vista, y no haber terminado con él antes. Desde el principio imaginé lo que me estaba tratando de contar. Que al final la dejó embarazada.

Me contó cómo él, presa del pánico, le pidió no contar nada a nadie, y cómo le consiguió el dinero para la solución final. Ella tenía ya los dieciocho, así que podía hacer el mandado sin que nadie se enterase. Para él era fácil.

Aunque M me lo contaba serena, no sabes la pena que me dio. Enfrentarse a semejante decisión ella sola, sin decírselo a nadie, y oírle contar cómo volvió a su casa después del aborto sin que nadie lo notara, me pareció desolador. Dejar que alguien afronte ese trance a solas sólo puede parecerme un acto de crueldad y una falta absoluta de humanidad. Con razón decía que el chico era medio tonto. Nada es más peligroso que un tonto con un propósito.

Una vez desvelado el episodio de aquel embarazo de juventud, me resultó más fácil entender esa falta de apego con su familia, a pesar de las complicaciones que tenía este embarazo de ahora. M no quería que supieran de aquel aborto. Más aún cuando, con más madurez y al ir pasando el tiempo, sabía que el mundo no se habría hundido de haber seguido adelante, y que sus padres seguramente la habrían apoyado. En este otro embarazo, cada dos por tres, salía a colación que ya había gestado, y no se veía con fuerzas para dar explicaciones de algo que llevaba años tratando de que quedara olvidado. En su conciencia, aceptaba las complicaciones de su bebé, con la resignación de quien cree merecer un castigo que iba a venir en un mayor o menor plazo.

Aquella historia me recordaba a La decisión de Sophie, la Sophie irrepetible de Meryl Streep, que vivía atormentada por un secreto, algo que resultaba mucho peor, incluso, que su paso por Auschwitz, y que no se desvela hasta el final de la peli. Una decisión que toma sobre sus hijos, y que da título a la película. Decisiones que llevan a cuestas las madres, especialmente las que ya no tienen con ellas a sus niños.