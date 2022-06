La primera vez que sorprendí a uno de mis mejores amigos de la infancia besando a otro chico, me impactó sobremanera. Qué desdicha eso de sorprender, no me ha salido un vi, miré...

Porque veinte años no es nada y mi generación, la que vivimos la adolescencia en los noventa, nos vanagloriamos haber nacido en pleno auge de la libertad. Esa que, desgraciadamente, no entra en el estándar de normalidad para muchos: un beso de tornillo o un caricia si quien la recibe tiene los mismos genitales que el que la da. El amor de dos iguales asusta al que jamás descubrió una promesa tranquilizadora, al irrespetuoso que nunca brillará en la oscuridad de un corazón repleto de miseria. Filofóbicos de cuna, tibios que olvidaron el placer de experimentar y creer en la identidad inexplorada de las vidas no vividas, en las que no habita el sufrimiento ni la decepción de volver a resurgir tras una renuncia. Cuando en tu vida sólo hay claroscuro no puedes tener la hombría, ni la decencia ni los ovarios de ondear una bandera que es sexualidad, vida, salud, luz, naturaleza, magia, arte, serenidad y espíritu. Ese mástil les queda enorme. No entiendo por qué los que sí la ondean, seres extremadamente valientes, han pensado en mí para dar el pregón en el primer festival Love Pride, que se celebra en Murcia. Pero es algo que jamás podré olvidar, me inclino a pensar que he sido elegida por mi admiración desbordante a la cultura en todas sus variantes. Y si la cultura se ha mantenido y ha evolucionado ha sido gracias a personas con una sensibilidad extrema. Esto no va de sexo con un similar, puesto que para romper tabús hace falta un gran desarrollo intelectual y mucho esfuerzo. Almas cargadas de transgresión e ideales para ser adalid de todo lo que nos hace libres, se llama progreso y transformación, valores y dignidad. ¿Les parece poco? Se llama respeto a la gente que, contra viento y marea, aún habiendo sido sometidos, condenados, reprimidos y ultrajados a lo largo de la historia, están hoy aquí. Poniéndose el mundo por montera y celebrando la alegría y la diversidad. ¿Una canción ? No podía pasar por alto el primer rock’n’roll de la historia. Un himno a la libertad escrita por uno de mis personajes favoritos domesticado la música. Hoy se baila Tutti Frutti de Little Richard. ¿Gay? Pues sí, mire usted, y al que no le guste que no mire.