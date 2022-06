Fingir que gobernamos

Una a la escucha y el otro haciendo oídos sordos. Peleados en el Gobierno y pegados a la moqueta. Así está la izquierda en nuestro país. Han encontrado la fórmula perfecta para su forma de entender la política como pura escenografía. Unos fingen que ceden en algo y los otros fingen que protestan. Aseguran que mantienen el pacto por el bien de la nación, cuando solo es por su propio bien. Han enfocado tanto el mensaje en el miedo a la ultraderecha que su propia acción de gobierno se ha reducido también a un acto de defensa. Resistir es su única razón de ser. Sin proyecto de futuro, sin ilusión. Es tan poca la vitalidad de este proyecto, que hasta Yolanda Díaz ha tenido que ir a buscar otro fuera. Pero es otro gesto más, el tipo de extravagancia en la que cae alguien que está desubicado y no se encuentra a sí mismo. Se va a dar una vuelta (seis meses de gira) para disimular que no soporta ya a los suyos, pero no se atreve a confesar que se ha enamorado de otro, a pesar de los empujoncitos que le da la prensa, empeñada en congelar en besos equívocos cada saludo con el presidente. Su último plantón fue en la Fiesta de la Primavera de Podemos. Ella lo tiene claro, prefiere Sumar que restar. García-Page le ha abierto la puerta: «En un momento determinado encajaría en el PSOE».

Solo unas horas después de la primera votación de una ley del Gobierno en la que la coalición se dividió, Sánchez y Díaz se deshicieron en elogios hacia ellos mismos: «Estoy muy orgulloso del equipazo del Gobierno de coalición progresista, de todos y cada uno de los ministros», dijo Sánchez. «Somos un Gobierno que piensa en grande, que tiene un proyecto de país, que cuida, que es feminista, que es sostenible, que es democrático y que aspira a cambiar la vida de la gente», remató la vicepresidenta. Palabras que chocan con la realidad de la tensión entre los dos partidos, que ha subido de nivel por el boicot de Podemos a la cumbre de la OTAN y su denuncia de la adjudicación a dedo de contratos por valor de 37 millones para organizarla. Por su forma de ser, Pablo Iglesias se movía con desparpajo en la ambigüedad (o la desfachatez) y el fingimiento que exigía la posición de Podemos en un Gobierno con el que solo se comparten minucias y se está en desacuerdo en las cosas importantes, como se ha visto. Desde que se fue, los podemitas se sienten fuera de la Moncloa. Quizá sea ahora cuando empieza la pesadilla que Pedro Sánchez tanto temía. No por el abandono de la coalición por parte de Podemos, que no lo hará, sino porque es dentro donde le pueden hacer la vida imposible. Por su propio bien, Yolanda Díaz no debería irse muy lejos. El teatro puede venirse abajo si falta su estrella.