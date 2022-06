Cartagena, Región de Murcia y España, un proyecto común

Cartagena tiene una historia tan importante que es y debe ser un orgullo para toda España. Pero la Historia es pasado y Vox trabaja para mejorar el presente y el futuro de los españoles. Vox es el único partido que dice lo mismo en cualquier punto de España. En Vox entramos todos, desde Vigo a Móstoles, pasando por Toledo, por Cádiz y, por supuesto, tanto por Cartagena como por cualquier otro municipio de nuestra región.

Los cartageneros llevan muchos años sufriendo injusticias por unas políticas del PP y del PSOE que en los cuarenta años de autonomía no han mejorado la posición de la Región en España. Por eso en Vox desarrollaremos un nuevo gran proyecto político en el que construyamos juntos un futuro verdaderamente brillante para todos.

En Vox sabemos que en Cartagena y sus diputaciones hay una serie de demandas que están muy interiorizadas y que en muchos casos son justas. Vox no las va a despreciar dentro de ese Nuevo Proyecto Común que será un ejemplo para toda España. Ahora bien, desde Vox rechazamos los extremismos de todo tipo: el extremismo de los que dicen que Cartagena está muy bien como está en el reparto actual de la Región, aun sabiendo que eso no es verdad, y el extremismo de los que, ensimismados en sus ensoñaciones, lo único que hacen por Cartagena es gritar e insultar, a diestra y siniestra, pero no aportan ninguna solución que sea creíble y viable, aferrados, a menudo, a sus propios intereses personales.

En Cartagena han gobernado desde 1979 el PSOE, el Cantonal, el PP, MC y Cs, este último en coalición. En el Gobierno de la Comunidad se han venido turnado el PSOE y el PP desde las elecciones de 1983 con el agravante de que también gobernaban los mismos partidos en España. ¿Y qué han hecho todos ellos por Cartagena?

Los indicadores económicos de la ciudad apenas han mejorado en cuarenta años y los índices de pobreza tampoco. Las comunicaciones con Madrid y el resto de España han ido, inconcebiblemente, muy a peor en el siglo XXI que en el siglo XX. El Mar Menor es el mejor ejemplo nacional de una pésima e irresponsable gestión, las desalinizadoras no han aportado las soluciones que se anunciaban a bombo y platillo y tantos otros aspectos que podríamos citar. Si hay algo rotundamente certero es que, con los partidos de siempre, Cartagena siempre pierde.

Cartagena ha perdido un aeropuerto cercano que funcionaba modélicamente, han llegado al extremo de dejar a Cartagena sin comunicación por tren con Madrid, cuando la tenía desde el siglo XIX. La realidad, guste o no, es que nadie ha hecho sus deberes con Cartagena.

El PSOE tuvo tres alcaldes, pero ninguno de ellos hizo nada medio importante para la ciudad. El Partido Cantonal, que gobernó muy poco tiempo, consiguió frustrar las enormes esperanzas que muchos cartageneros habían depositado en él.

El PP presume, cuando sus guerras internas se lo permiten, de haber hecho en sus vei9ntidós años de gobierno local y veintisiete en la Comunidad muchas cosas, pero no me negarán que la mayoría de ellas son muy extrañas: el auditorio El Batel, cuyo presupuesto excedió en docenas de millones de euros al que se había aprobado oficialmente, sin que nadie haya dado explicaciones; un puerto deportivo pero que era exclusivamente para barcos privados que ha secuestrado la bahía al disfrute de todos los cartageneros y visitantes y muchas otras cosas más en las que la distribución de los presupuestos anuales que hace el PP perjudica siempre a Cartagena.

Y por su parte, a Movimiento Ciudadano le ha sucedido algo parecido a lo que pasó con el Cantonal: prometer el oro y el moro pero su único alcalde, tras once años de concejal, dos de alcalde y dos de vicealcalde, salió de la alcaldía sin el menor resultado para la ciudad.

Por todo ello, es la hora de Vox para Cartagena. Vox no pacta con plataformas localistas porque está demostrado que solo sirven para colocar a la izquierda en los gobiernos y resquebrajar España. Con el máximo respeto al resultado electoral, como ya hemos hecho en Castilla y León, vamos a demostrar que se puede hacer muchísimo para mejorar la ciudad a partir de la gestión de todos los aspectos que dependen de un Ayuntamiento. Y cuando tengamos un Gobierno en España y otro en la Región de Murcia que también sean de Vox, todos podrán comprobar que, parafraseando a Roosevelt, «no basta con hablar de Cartagena, uno debe creer en ella».