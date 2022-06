Huellas del pasado remoto. El camello de Jumilla

Nos pregunta nuestro amigo Pedro Quílez si conocemos el camello (animal mamífero artiodáctilo y no otra cosa) del Museo Etnográfico Jerónimo Molina de Jumilla y, aunque todavía no lo conozco, sí que he visitado uno de los dos importantes yacimientos de huellas fósiles de la zona, precisamente el de la Hoya de la Sima, declarado como Bien de Interés Cultural y Patrimonio de la Humanidad, donde se pueden ver las únicas huellas fósiles encontradas en Europa y Asia de este gran animal que vivió en el Mioceno Superior, hace nada menos que unos seis millones de años, en el Altiplano murciano.

Antes de continuar, quiero mencionar a Cayetano Herrero, descubridor de estos espectaculares yacimientos y director del Museo de Etnografía y Ciencias de la Naturaleza de Jumilla, quien, junto a otros científicos de las universidades de La Rioja, Valencia y la Complutense de Madrid han ido analizando y aportando los resultados de sus estudios en diversas publicaciones, de las que he podido extraer esta información. Pero volvamos a nuestro camello. El imponente bicho de una especie única hasta la fecha, por lo que fue bautizado tras su descubrimiento en 1997 como «Paracamelichnum Jumillensis», ha sido recreado de forma muy realista para ser expuesto en el museo y junto a él, por las imágenes que he podido ver, es fácil hacerse una idea del enorme tamaño que tenía este ejemplar macho, casi el doble de sus parientes los camellos contemporáneos. En el yacimiento de icnitas o huellas fósiles, para que lo entiendan mejor, de la Hoya de la Sima, además del camello mencionado y su grupo de doce hembras, se han encontrado otras de igual interés, especialmente la de un oso de las cavernas (Agriotherium), depredador cuyo hábitat es el bosque cerrado o la montaña y que, en un momento de escasez de alimento, debió acercarse hasta esta zona lacustre en busca de presas; también se han detectado las de un ave tridáctila de gran porte, aun no identificada, que debió ser algo parecido a un avestruz por su tamaño. En total quedaron 191 huellas impresas en el yeso húmedo de esta zona pues, la que en tiempos más recientes fue una cantera de este material en la carretera que une Jumilla y Ontur, utilizado para enlosar los suelos de las viviendas y bodegas jumillanas, en aquel remoto pasado era una charca o humedal salobre, lugar de tránsito de las manadas de herbívoros en busca del agua y de sus depredadores en busca de alimento. De entre los identificados, además de los ya mencionados, un tipo de caballo prehistórico de tres dedos y pequeño tamaño, muy abundante al parecer en nuestra zona, el hipparión (Hipparión Gromovae), antílopes (Tragoportax), y por los alrededores las del mítico tigre de dientes de sable (Machairodus). No muy lejos del anterior yacimiento se descubrió en 2007 otro de similar datación, el de la Sierra de las Cabras, en torno a los 5,3 millones de años, situado en la ladera de esa sierra, en el entorno de un antiguo y extenso lago que cubriría el actual valle. En él se pueden observar principalmente las huellas de aves acuáticas, similares a las actuales grullas, y algunos interesantes mamíferos como el rinoceronte (Stephanorhinus), el jabalí (Microstonyxs) y el sitatunga (Tragelaphus spekii), también conocido como el antílope de los pantanos. Interesantes elementos para nuestra Cápsula y una buena excusa para una nueva visita a Jumilla, el Museo Jerónimo Molina y los dos yacimientos paleontológicos.