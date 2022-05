Ser médico es duro

Nombre difícil de escribir. Un hombre a otro, andando por la calle: ‘Al crío lo bautizaron el domingo. Le han puesto Yidai’. (Escribo este nombre cómo lo escuché, pero quiero dejar claro que a lo mejor se escribe ‘Jedi’, como los de La Guerra de las Galaxias, de donde supongo que viene este nombre. O quizás se escriba LLiday, o Yiday, vaya usted a saber.

Sanidad

No estoy de acuerdo con el dato que se ha publicado esta semana sobre la Sanidad en Murcia, a la que califican como la peor de España. Es cierto que, comparativamente con las otras regiones, la inversión económica es más baja, las listas de espera para operaciones y especialidades son terribles, la cantidad de pacientes que han de atender los médicos es exagerada, etc., pero también es verdad que, cuando llegas a esos médicos, enfermeras y sanitarios en general, te encuentras con personas absolutamente preparadas que tratan de hacer su trabajo lo mejor posible y lo consiguen. Lo que ocurre es que, en algunos sitios andan totalmente desbordados, por ejemplo, en la Urgencias de los hospitales. Las estadísticas nos van muy mal en esta Región.

Ser médico

La carrera de médico tiene tela marinera. Dura seis años, después hay que preparar el MIR, al menos, un año. Entonces entran en los hospitales para hacer la especialidad, que creo dura cuatro años. En esta etapa ya cobran, aunque no mucho, y tienen guardias, que también se las pagan, pero la formación es realmente muy larga en el tiempo para el resultado económico que consiguen y la precariedad de sus empleos.

Poco presupuesto, pero bien gastado

Un hombre en la carnicería: ‘Ponme un cuarto de cuello de cordero’, y se vuelve a mí y me dice: ‘Para el estofado es lo mejor’. Yo le digo que es verdad, que sale estupendo. Él paga, 2 euros, y se va.

Angloparlantes

El presidente Sánchez tendrá muchos defectos, pero hay que reconocerle que habla un inglés estupendo. El martes estaba en Davos y pusieron en la tele algo de una conversación con otro hombre en este idioma, y, aunque con un ligero acento americano, se explica la mar de bien. Y el rey Felipe VI también. Ambos estudiaron un tiempo en EE.UU., y le sacaron partido a la inversión económica.

Mala salud

31.000 personas con baja médica cada día en nuestra Región… No sé, parecen muchos, ¿no? Y otros 12.000 empleados faltan a sus puestos sin justificar las faltas. O sea que suman 43.000 diarios. Andamos bastante mal de salud, ¿verdad? Ya ves, y parecía otra cosa. Que estábamos como robles.

Amigas

Dos niños juegan en un jardín mientras sus madres charlan sentadas en un banco, a la sombra. Hace calor. Una de las mujeres llama a su hijo y le grita: ‘Ven, Paquito, que te dé agua’. La otra le dice: ‘Dale un poco al mío, que se me ha olvidado traerme la botella’. ‘Como siempre, hija, como siempre’, le responde la primera masticando las palabras.

Sensación

Voy a la gasolinera a llenar el depósito. Me cuesta casi veinte euros más que cuando me compré el coche hace tres años. Me cabreo.

He visto la serie Rapa. Está bien, aunque no es Hierro, que la hicieron los mismos, y que considero mucho mejor. Pero se ve a gusto, sobre todo por los actores, Javier Cámara y Mónica López, que son buenísimos y también los secundarios, todos perfectos. Mónica le ofrece a la pantalla un rostro de mujer madura sin operaciones ni arreglos, lleno de arrugas y manchas, pero también lleno de verdad, de expresividad. Se agradece que no se haya recauchutado. Por otro lado, mucha gente se ha quejado porque en esta serie, que transcurre en Galicia, nadie habla gallego. Pero sí aparece su paisaje como gran protagonista y muy bien fotografiado.