El emérito. Pues ya está aquí Juan Carlos I. Ha llegado en un avión privado, cuyo alquiler cuesta un ojo de la cara, y se ha ido a las regatas, tan ricamente. No sé si es que yo estaré perdiendo la cabeza debido a la edad y a la mala vida, pero es que todo lo que estamos viendo estos días me indigna. Y eso que, en otros tiempos he dicho y he escrito cantidad de cosas buenas de este rey, porque para los de mi generación significó mucho. Fue el principal autor del desmantelamiento del franquismo, de la vuelta de la democracia. Y, además, una vez que hablé con él me pareció una persona muy agradable. Pero después de los millones a Corina, de las comisiones, de los impuestos no pagados y del dinero por ahí en paraísos fiscales, me he borrado de juancarlista. Completamente.

Ella sí. Y puestos a hablar de la monarquía, se dice por ahí que la que se lo está currando y lo está haciendo muy bien es la reina Letizia. Siempre aparece implicándose en cuestiones y proyectos de muy buena clase, muy cerca de los temas importantes y de la gente con problemas. Además, va de punta en blanco y con ropa de la que compra todo el mundo. Y, cuando tiene que acojonar a las visitas de estado, se coloca la pedrería y deja en buen lugar a España. Y, vista de cerca, es bonica. Tiene los ojos verdes y es muy simpática, la mujer, digo la reina. Paz y amor. Un hombre joven a una mujer igual, en la calle (tienen aspectos entre hippie y punky) : «No sé por qué me dolerán tanto los riñones esta mañana…» Y ambos se ríen, cogidos por la cintura y andando bastante aprisa. Parecen muy felices y como si no tuvieran el más mínimo problema en su vida. Ser hippie es lo que tiene. Desastre. El jueves, un vecino de Los Urrutias publicó en una red social una serie de fotos de cómo está el Mar Menor en este precioso lugar. Es monstruoso, oiga. Ova verde y algas por todas las zonas cercanas a la orilla. Incluso junto a los balnearios que se construyeron para evitar los fangos de la entrada al mar. Dicen que hay cientos de trabajadores limpiando toda esa porquería, pero lo cierto es que esa playa está como está. Y me duele mucho decir esto aquí, porque es mi pueblo, donde llevo pasando una parte de mi vida desde hace más de cincuenta años. Espero que podamos bañarnos al menos, aunque si la muerte de peces continúa, no sé qué vamos a hacer este verano. Disgustaos. En la terraza de un bar hay una tertulia de cuatro hombres. Están comentando cosas del Trasvase y de la agricultura. Uno de ellos dice: «¿Vosotros habéis visto alguna vez que los agricultores estén contentos? Si no llueve, porque hay sequía. Si llueve mucho, porque se estropea la cosecha. Si hay mucha fruta porque bajan los precios. Si hay poca porque no cubren gastos. Es que siempre están disgustaos». Serie. He visto una miniserie de dos capítulos que no está mal. Se llama Vida privada y está rodada en catalán. Lo mejor que tiene es la ambientación. Todo es modernista y art decó. Un espectáculo, oiga. Los actores buenísimos y la historia un poco folletín, pero se deja ver sin problemas. Y yo creo que podría ser un buen retrato de la alta sociedad catalana de los años veinte y principios de los treinta, cuando la Segunda República en España. Buen espectáculo. Oiga, qué bien les quedó lo de Eurovisión a Chanel y a su grupo. Fue un espectáculo muy digno de ver, lo que se agradece. Yo no entendí nada de la canción que cantaban. Bueno, sí, alguna palabra suelta. Así que busqué la letra en Internet, y, ¿saben ustedes? Al leerla tampoco entendí materialmente nada. Y eso que sé inglés. Y español, claro. Pues, nada, que apenas pesqué unas frases. Hace mucha falta. Porfa, si está usted en edad y condiciones de donar sangre, háganlo. Apenas hay reservas y se está creando un problema muy gordo en los hospitales con las operaciones y otras necesidades urgentes. Yo he dado litros, y puedo decir que hay pocas cosas que te produzcan más satisfacción personal. Pensar que estás ayudando tanto a alguien con tan poco coste para ti, es que te pone, oiga. Pruébenlo