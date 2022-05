Europa manda

Europa está de moda. Y no me refiero al festival de Eurovisión, que con sus luces y sombras, sobre las votaciones y el cariño demostrado por el público europeo a un país que está en guerra contra su voluntad, nos ha subido la moral consiguiendo un puesto de élite, aunque haya sido por lo bien que lo hizo nuestra representante, y no tanto por el cariño súbito del resto de Europa, que nos tendrán el mismo de siempre, independientemente de nuestra magnífica participación. De todas formas, seguiremos buscando tres patas al gato para lograr una trasparencia que me suena tan imposible como un canto de sirena.

Me refiero a ese Derecho de la Unión Europea que se aplica con carácter prioritario sobre cualquier ordenamiento jurídico de los Estados miembros de la misma. Y para eso está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), también denominado de Estrasburgo y Corte Europea de Derechos Humanos, que se encarga de interpretar y garantizar la aplicación del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Y en este sentido, España en contra de lo que pueda parecer, al afectar en ocasiones a casos muy sonados, llamativos y por qué no, a veces incómodos, como el reciente de un etarra, no es de los países más condenados por este tribunal. En el año se le ha condenado en 134 ocasiones, desde que se unió en 1979 al sistema de la Convención Europea. Siendo las vulneraciones detectadas, en primer lugar, la garantía a un proceso justo, le siguen el respeto a la vida privada, el derecho a un procedimiento sin dilaciones indebidas, la necesidad de una investigación efectiva, y el derecho a la libertad de expresión. España solo tarda en ejecutar una sentencia del TEDH una media de tres años y un día, frente a la media europea, de seis años y dos meses. España, por tanto, es muy receptiva y respetuosa con las resoluciones y directrices europeas. Incluso más que con las propias decisiones internas nuestras. Véase lo que está costando en Cataluña que se cumpla una sentencia firme de su Tribunal Superior de Justicia, para que se imparta al menos un 25% de las asignaturas escolares en castellano. Increíble, pero cierto, olvidando que cuando se ordena algo por una autoridad judicial y no se cumple, como retirar pancartas, banderas, etc. todo llega, en nuestra lenta Justicia, y antes o después, los reticentes aparecen condenados por desobediencia a la autoridad judicial, como mínimo, y como reos de sedición, como máximo. La última referencia a esta obediencia debida a Europa es la Ley Orgánica que acaba de entrar en vigor el pasado 30 de abril (L.O. 6/21, de 28 de abril), que ha modificado tanto la Ley del Registro Civil como la del Poder Judicial, y el mismísimo Código Penal, para adaptarlas a la Directiva 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018. En cuanto a las leyes de Registro Civil y del Poder Judicial, su importancia radica en separar el primero de la oficina judicial, estableciendo que el encargado de la misma, ya no sea un juez, sino un letrado de la Administración de Justicia. Y en cuanto al Código Penal, lo trascedente es la lucha para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, al introducir una agravante específica en ese Código, para hacer referencia, por una parte a la especial condición del sujeto activo del delito, y por otra, a la procedencia de los bienes objeto de blanqueo de delitos, como son tráfico de drogas, trata de seres humanos, contra ciudadanos extranjeros, corrupción en los negocios, prostitución, explotación sexual y corrupción de menores.