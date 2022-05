Está claro que el socialismo no funciona. Lo estamos viendo en España y ahora, lo estamos sufriendo en Murcia. La deriva del gobierno socialista del ayuntamiento de Murcia no tiene límites y ya se empiezan a romper las costuras de su gobierno tripartito.

Un año después del asalto a La Glorieta, lo único que han demostrado es que están aquí por ambición política, la misma con la que les ha aleccionado su líder nacional, y no porque quisieran transformar la ciudad con un proyecto alternativo que no poseen. Lo único a lo que se han dedicado es a la ciencia ficción.

El ansia de venganza de los socialistas les ha llevado a aplicar su manual de acoso y derribo contra el Partido Popular. Están más centrados en destruir que en construir. Desde la moción de censura solo intentan justificar su puesta en escena con bulos, mentiras y denuncias falsas, que siempre quedan desmontadas y archivadas por la Justicia. Lo peor es que siguen con su juego sucio, haciendo oposición a la oposición con malas artes.

La izquierda tiene una afición especial por hacer las cosas mal y esconderse, pero los murcianos no se dejan engañar y quieren saber qué está pasando en su municipio.

Las políticas ridículas de la izquierda parecen basadas en series de televisión, historias rocambolescas sobre espías (que curiosamente acaban destituyendo a la directora del CNI), escenografías y acontecimientos que superan la ficción. No podemos olvidar que el alcalde socialista de Murcia ha llegado a repartir pipas debajo de un árbol de Navidad que representaba su incapacidad; envió un vídeo a Ibai Llanos para que fuera pregonero de la Feria de Septiembre y fue ignorado; e invitó a su compañera socialista, la alcaldesa de Toledo, al ayuntamiento de Murcia a pedir el fin del Trasvase Tajo-Segura. Cuestiones sin precedentes en la historia de nuestro Ayuntamiento que han marcado un antes y un después en el mandato del impopular Serrano.

Hace unos días, tras el escándalo del Trasvase, la dirección nacional del PSOE intervenía en el cese de la cúpula de comunicación del Ayuntamiento de Murcia, un hecho del que no existen antecedentes en la política municipal y que los socialistas todavía tienen que explicar públicamente. Además de denotar que desde Ferraz están cansados de clavarse astillas por el mal funcionamiento de su equipo en Murcia. Parece que no han entendido que tienen un problema de gestión y no de comunicación.

La realidad de todo esto es que Murcia tiene un gobierno en los que ni su propio partido confía. Desde el PP no vamos a aceptar este juego insaciable de los socialistas, la sociedad murciana no va a seguir aguantando los abusos y manipulaciones en las informaciones que lanzan desde La Glorieta.

Los murcianos se merecen un gobierno honesto, estable, transparente, que no permita injerencias políticas en nuestras instituciones, ni que los socialistas de otras Comunidades vengan a reírse en la cara de todos nosotros; lo que sí merecen nuestros vecinos es que solucionen sus problemas y les digan la verdad.

La opinión pública de los dirigentes municipales cae en picado y las encuestas no remontan los malos resultados. Quizás por eso el alcalde socialista se esconde cada vez más.

Está claro que los vecinos de Murcia, que depositaron su confianza, mayoritariamente, en el Partido Popular, han visto durante este año cómo las artimañas de la izquierda han ido marcando la política del Ayuntamiento, lo que ha derivado en una absoluta desconfianza en los socialistas. Y si les preguntas a ellos, «todo está estupendo» como si con ellos no fuese nada, como si no se enterasen de nada de lo que pasa a su alrededor, como si estuviesen en una torre de marfil o fuesen aquel ‘rey desnudo’.

La experiencia, el compromiso, la responsabilidad y la pasión por Murcia no se pueden fingir o improvisar con estrategias comunicativas. Los murcianos ya han podido comprobar cuáles son las políticas que funcionan y las que no, hemos tenido ejemplos en la pasada Navidad y con las sillas de los desfiles estas fiestas.

El socialista Serrano debería cumplir con sus funciones de alcalde y si no es capaz, tiene que dejar su cargo en manos de otra persona que esté a la altura de lo que se merece la séptima ciudad de España.

No hay que olvidar que la astilla es de la misma madera que el palo. En Murcia, y en Madrid. Y los murcianos piensan lo mismo que la mayoría de los españoles. Hoy, el socialismo ya no es ni tan siquiera una opción.