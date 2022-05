Entre algodones

Decía alguien a quien quise mucho y quiero, que para ver cosas tan solo hay que estar vivo. Se equivocaba, pero algo de razón llevaba, porque hay que estar vivo, pero también hay que querer ver, prestar atención y, sobre todo, mantener despierta la curiosidad. Es lo básico para incrementar el conocimiento. En ocasiones, en muchas más de las que desearías, te darás cuenta de que creías saber todo y no sabes nada. ¡Castañazo! El otro día, viendo un programa que me encanta y que lleva acompañándome en la comida desde que el mundo es mundo, un concursante me descubrió que de algodón, además del culito de un bebó, o las nubes, es el papel sobre el que se imprimen nuestros euros. Sí, de algodón. Ni me había interesado por el asunto. No tenía ni idea. Tras pensar en ello, recordé que esa misma mañana, mi hermana del alma me había dicho, con la frente arrugada, que su monedero últimamente parecía tener diarrea. Según ella, protagoniza el gasto del siglo. Que no se entere, pero me reí al concluir, que para ella sería más útil que se imprimieran en celulosa, como el papel higiénico.