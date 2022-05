El sur también existe

España es un paraíso, esta es una afirmación indiscutible, los que hemos tenido el privilegio de nacer en este país lo podemos afirmar con orgullo. El sur, sobre todo, ha servido como lugar de refugio, morada e inspiración a diversos escritores, filósofos o artistas. Son claros los ejemplos de Gerald Brenan con Al sur de Granada, Washington Irving con sus Cuentos de la Alhambra o Aleister Crowley, cuyo viaje de juventud por la Alpujarra sirvió para su posterior búsqueda mágica y telúrica, o moviéndonos de espacio, esa devoción que demostró Robert Graves con Deià. El sur, Sierra Morena, La Alpujarra, etc., son espacios donde lo ancestral y lo místico se mezclan con la alegría del paisaje y de sus gentes.

La frontera interior. Viaje por Sierra Morena, de Manuel Moyano, con prólogo de Sergio del Molino, ha sido galardonado con el XVI Premio Eurostars Hotels de narrativa de viajes. Estamos ante un singular libro de viajes. Moyano nos adentra en esa tierra de leyendas, donde la mística se une con la carnalidad y donde tantos autores de fuera quedaron hechizados por su magia. La sinopsis marca muy bien lo que nos vamos a encontrar: «Sierra Morena es una tierra de nadie. Frontera física entre el centro y el sur de España, esta cadena montañosa casi despoblada ha acogido a lo largo de los siglos bandoleros, contrabandistas, ermitaños, poetas y otros personajes extraordinarios, cuando no sobrenaturales». Atento a la historia y a los pequeños detalles, Manuel Moyano nos la redescubre con una nueva mirada, obteniendo como resultado un título memorable de la literatura de viaje»s.

Moyano es un autor que sorprende, no por lo que cuenta, sino por cómo lo cuenta. Es un autor que, narrando un viaje de Este a Oeste por Andalucía engrandece lo local o familiar hasta hacerlo universal. Nos descubre con la anécdota el mundo que hay detrás de todo. Son las leyendas las que forjan una sociedad y este autor las conoce bien. No somos conscientes de la riqueza que tenemos, no solo a nivel cultural, sino que, a nivel antropológico, somos una sociedad y un país digno de estudio. Es por esto que tantos artistas han acabado residiendo aquí y no solo por el sol. Nuestro modo de vida y nuestras costumbres deslumbran a los de fuera.

Manuel Moyano (Córdoba, 1963) creció en Barcelona y vive en Molina de Segura. Con su primer libro, El amigo de Kafka, obtuvo el Premio Tigre Juan. Ha publicado, entre otras, las novelas El imperio de Yegorov (Finalista del Premio Herralde y Premio Celsius en la Semana Negra de Gijón), La coartada del diablo (Premio Tristana), La hipótesis Saint-Germain (Premio Carolina Coronado), El abismo verde y La agenda negra. Su narrativa breve, recogida en El oro celeste, El experimento Wolberg y Teatro de ceniza, aparece en numerosas antologías. Entre sus obras de no-ficción destacan Dietario mágico y los libros de viajes Travesía americana y Cuadernos de tierra. Ingeniero agrónomo, ejerce en la actualidad como gestor cultural.

La frontera interior. Viaje por Sierra Morena no es un libro de viajes al uso; podríamos afirmar que es la guía de un viajero que descubre un mundo más allá de lo tangible. Moyano nos sumerge en su visión antropológica del mundo, que va descubriendo con paso firme, pero con la curiosidad de un explorador que se adentra en tierras conocidas pero, a la vez, extrañas. Reconocemos al Manuel Moyano amante del realismo mágico de su tierra, apariciones, bandoleros, la anécdota convertida en leyenda, todos los elementos que hacen que su mundo o el mundo que él percibe se convierta en universal.

La frontera interior no es solo una lectura de esparcimiento o una crónica novelada de un viaje por el sur, nos puede servir, además, como guía, como cuaderno para realizar el mismo viaje y experimentar lo mismo que siente el autor. La frontera interior es más una travesía en lo físico, es, tal vez, la búsqueda constante que hacemos todos para intentar vislumbrar el origen del mundo, el porqué de las cosas o cómo la vida se construye ante nuestros ojos.