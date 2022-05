Tontos, listos y mediopensionistas

Ha hecho mal el presidente de Iberdrola despreciando a los usuarios tontos de la electricidad, pues parte de los beneficios de las grandes empresas suministradoras de servicios de toda clase vienen de la tontuna de muchísimos consumidores y usuarios, entre los que tengo que confesar que suelo encontrarme, debido no solo a la natural torpeza que trae la edad, sino al poco tiempo que me deja el pluriempleo para estar bien informado y actuar en consecuencia. De hecho si todo el mundo se leyera y se encargara de seguir de pe a pa las instrucciones, circulares, prospectos, mensajes y avisos de los suministradores de servicios y vendedores de cosas tendría que dedicarse solo a eso, descuidando el trabajo necesario para pagarlos. Unos somos tontos (o al menos mediopensionistas) y otros hacen caja; vale, solo esperamos de los que se creen tan listos que no nos lo recuerden. ¿Es tanto pedir?