Irrelevancia de Vélez en el PSOE de Sánchez

Llevábamos tiempo avisándolo: todos los pasos que iba dando el ministerio de Transición ‘Ideológica’ de la señora Ribera, dirigidos a ir minando el Trasvase Tajo-Segura, acabarían desembocando en el cierre del acueducto. Algo que, por lo demás, no dejaba de ser un compromiso adquirido solemnemente en Albacete por el mismísimo Pedro Sánchez, por una vez empeñado en cumplir una promesa. ¿Y cómo respondían los socialistas de la Región? Acusándonos de agoreros, de querer confundir y meter miedo a los ciudadanos de la Región con temores infundados, con el único objetivo de desgastar la imagen de Sánchez, al que mientras tanto seguían defendiendo, aplaudiendo y loando.

Hasta que, ay, llegó la puntilla con la aprobación de un Plan del Tajo que recorta un tercio la cantidad de agua que recibe la Región de Murcia, al menos 105 hectómetros. Lo que supone ni más ni menos que hipotecar el futuro de nuestra tierra: se eliminarán 12.000 hectáreas de regadío y, según un reciente estudio de la Universidad de Alicante, se perderán nada menos que 15.300 empleos, en un sector que, no lo olvidemos, aporta más de 3.000 millones de euros al PIB nacional. Un recorte que también afectará al abastecimiento en los hogares, ya que también conllevará una inevitable subida del agua para beber, para más inri cuando ya pagamos el agua más cara de España.

Y mientras el ministerio de Transición Ecológica acepta rebajar los caudales ecológicos del Ebro y del Guadalquivir, sin embargo con respecto al Tajo los modifica a su antojo, sin tener en cuenta las alegaciones técnicas. Lo que deja claramente patente que no se trata de un Plan que responda a criterios científicos ni técnicos, sino a motivaciones estrictamente políticas, movidas además por el sectarismo puro y duro. Una decisión tan escandalosa e injusta que hasta José Vélez, el secretario general de los socialistas de la Región, quizá llevado por su preocupación por las cada vez más menguantes expectativas electorales de su partido en la Región de Murcia, no ha tenido más remedio que expresar su rechazo, del que próximamente tendrá que demostrar su sinceridad.

Y es que si algo evidencia el Plan del Tajo es la absoluta irrelevancia de los socialistas de la Región, que no pintan nada en el PSOE de Sánchez. Vélez no es más que un cero a la izquierda en la estructura nacional de su partido, tal y como lo fue Diego Conesa en su momento. Pero lo peor de todo es que, ante este golpe definitivo al Trasvase, el Partido Socialista de la Región de Murcia sigue mostrándose incapaz de dar soluciones a nuestros regantes y agricultores. Por lo que los ciudadanos de la Región podrían hacerse esta pregunta: ¿para qué sirven unos políticos que reconocen la injusticia de una decisión de su partido pero no son capaces de aportar una sola salida ni alternativa?

Para mayor escarnio, pocas horas después de que se confirmara semejante atropello a nuestra Región, tuvimos que soportar la humillación de unas inelegantes declaraciones de la alcaldesa socialista de Toledo, que en el mismísimo ayuntamiento de Murcia defendía hasta en cuatro ocasiones el cierre definitivo del Trasvase. Una provocación en toda regla y en nuestras mismísimas narices, y además consentida por el alcalde socialista de Murcia, presente en la rueda de prensa. Por desgracia, este es el PSOE: no solo el de Castilla-La Mancha, que desde los tiempos de José Bono viene haciendo demagogia barata con el problema del agua, sino el actual PSOE de Pedro Sánchez, que tiene como objetivo declarado la clausura del Trasvase Tajo-Segura.

Pero no nos vamos a quedar quietos ante esta nueva tropelía a nuestra tierra. Desde el Partido Popular de la Región de Murcia vamos a llevar a cabo una ofensiva parlamentaria en la Asamblea y en los Ayuntamientos para exigir al Gobierno de España la retirada del Plan Hidrológico del Tajo, además de su revisión a través de un organismo técnico-científico estatal independiente, teniendo en cuenta las alegaciones presentadas por las asociaciones agrarias profesionales, el Sindicato Central de Regantes y el Gobierno de la Región de Murcia, tal y como ha pedido el presidente, Fernando López Miras.

Ante esta iniciativa, el PSOE no tendrá más remedio que retratarse. Si defiende de verdad el Trasvase y quiere contribuir a frenar los planes de Sánchez para cerrarlo, deberá respaldar sin fisuras ni medias tintas esta moción. Los socialistas de la Región tienen, por tanto, una oportunidad de oro para demostrar que son ciudadanos de la Región antes que socialistas, y que anteponen los intereses de la Región de Murcia a las directrices de Pedro Sánchez.

Por el Partido Popular no va a quedar: liderados por el presidente López Miras, junto a nuestros agricultores y regantes y toda la sociedad civil de la Región de Murcia, vamos a dar la batalla hasta el final en defensa de una infraestructura básica para el desarrollo y la prosperidad de nuestra Región.