Espías, agua y droga

Incumplimiento. Resulta que la reunión de la ‘Comisión de secretos oficiales’, sí fue ‘comisión’, pero lo de ‘secretos’, más bien una tomadura de pelo, porque el jueves por la tarde ya sabíamos lo que se había tratado y a quienes habían espiado, y hasta la talla de camisa de los espías, incluido eso de que ‘habrán sido otras instituciones o los servicios secretos de otros países’ (por ‘otros países’ entiéndase Marruecos) los que habían espiado. Si les pagamos ciento y pico mil euros anuales a los diputados para que cumplan con las reglas de su oficio, ¿por qué no lo hacen y guardan los secretos que deban guardar?

Opiniones. Alguien comenta cerca de mí: ‘No sé si los políticos se habrán dado cuenta de que esto del espionaje les afecta solo a ellos y que a nosotros no nos ayuda en nada, ni nos va ni nos viene, ni influye en el precio de los huevos o de la carne’. Otro ser humano dice: ‘Sí nos afecta, porque afecta a la democracia. Si no se respetan las reglas del juego, iremos al desastre’. Y entonces el primero comienza a soltar toda esa serie de razonamientos que tanto se han utilizado estos días: ‘si los independentistas obraron contra la ley, si quemaron contenedores y rompieron fachadas de bancos y tiendas, si se conocía a los que habían encabezado todos esos movimientos, ¿por qué no espiarlos para ver si seguían tramando actos delictivos?’ Y la discusión aumenta de tono.

Profesora. Una mujer a otra, andando por la mota del río, en Murcia, el domingo pasado: ‘Este trimestre se ha quedado en nada. En el instituto estamos ya poniendo exámenes trimestrales, finales, de recuperación y de todo tipo. Cuando ves a los alumnos buscando fechas te das cuenta de que tienen la mayoría ocupadas ya. Si es que solo nos queda este mes y medio del que viene, porque luego están los exámenes de junio para los que no han aprobado. Lo que antes era septiembre, vamos’.

Nerviosos. Cada día que pasa, los que viven en los pueblos que rodean el Mar Menor y los que pasamos allí unos meses al año nos preguntamos si este verano podremos bañarnos, si habrá malos olores, si habrán fumigado para que los mosquitos no nos coman a bocados. Y ¿para qué vamos a hablar de los que tienen negocios grandes o pequeños que dependen del turismo? Su nerviosismo es manifiesto. Y, nada, que no hay manera de que veamos soluciones a nuestras cuitas. ‘Los unos por los otros, la casa sin barrer’, que decía mi madre.

Tenis. Vi el partido de Alcaraz contra Norrie. Estuvo muy bien. Aunque me pareció que el de El Palmar no estaba a pleno rendimiento. A ver qué tal hoy (es viernes cuando escribo esto) contra Nadal, que ha declarado que está al 75% de forma física. A este magnífico deportista se le empiezan a notar los años y las lesiones. Dijo que le había dolido el pie durante todo el partido contra Goffin.

A sangre y fuego. El consejero Antonio Luengo, que, opino yo, es un político que está haciendo bien su trabajo, ha declarado que ‘va a defender a muerte’ el Trasvase. Hombre, tampoco hay que pasarse, que no estamos en Ucrania, gracias a Dios. Yo creo que con que se emplee a fondo será suficiente. No hace falta que agarre la ametralladora y se ponga en la frontera entre la Región de Murcia y Castilla-La Mancha.

Sincero. Un hombre joven, con muy mal aspecto, a mí, en la calle: ‘Buen hombre, dame un euro, que la droga está muy cara’.

Serie

He visto la temporada completa de la serie Heartstopper. Todas las críticas dicen que es estupenda y está valorada con un 9 sobre 10 en varias páginas de Internet. Es verdad que está hecha de maravilla y que los actores son buenísimos. Y algo muy curioso. Una chica muy joven me enseñó el cómic en el que está basada y los actores se parecen mucho a los dibujos. Va de un enamoramiento entre dos chicos muy jóvenes y de los ambientes que los rodean. La diferencia con cosas como Élite, que también tratan temas juveniles, es que en esta no hay ni una escena escabrosa, ni desnudos a todo trapo, ni sexo explícito. Va del amor juvenil, y da igual que sean dos chicos los protagonistas, o que fuesen una chica y un chico, etcétera. Es muy buena.