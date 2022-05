El cristianismo primitivo no es homogéneo, como habitualmente se ha enseñado desde las instancias dogmáticas de las iglesias. Es más, la construcción de los escritos del Nuevo Testamento se produce cuando ni siquiera existía eso que conocemos como cristianismo. El término cristianos nace en Antioquía como forma externa de denominación. No es un término acuñado por los propios cristianos para llamarse a sí mismos, es el apelativo utilizado como forma de categorizarlos dentro del Imperio romano.

Los cristianos se llamaron a sí mismos de diversas maneras en cada lugar. Existían nombres como galileos, por su origen, los santos, los hermanos o los del camino. Estos nombres sí eran propios, no impuestos desde fuera, y denotan una pluralidad demasiado amplia como para reducirla a la uniformidad que, efectivamente, se dio bien entrado el siglo II. Sin embargo, la pluralidad y la diversidad son las características más sobresalientes de ese magma de grupúsculos que conformaron lo que hoy conocemos como cristianismo primitivo.

Cada grupo tenía su propia visión del mundo y hasta una cierta tradición sobre Jesús que les había llegado de fuentes propias y ajenas. Por ese motivo contamos con diversos documentos que luego conformaron lo que es hoy el Nuevo Testamento. Existían grupos como Q, del que hemos hablado bastante, comunidades paulinas, comunidades marcanas, mateanas, lucanas y joánicas, y otras muchas que han dejado escasos restos escritos y más aún que no los han dejado. Incluso, entre comunidades del mismo origen, existe una diversidad amplia, como sucedió con las paulinas y, especialmente las joánicas.

El Evangelio de Juan, que seguimos leyendo en los domingos de Pascua, es el ejemplo claro de cómo la diversidad se expresa de una manera unitaria, pero no uniforme, en una tradición amplia.

El texto del Evangelio de Juan donde Jesús dice «el Padre y yo somos uno» es un nítido ejemplo de lo que estamos expresando. Se trata de un texto interpretado desde la metafísica griega erróneamente, pues está inmerso en el sistema de pensamiento judío donde Dios no puede ser ni confundido ni asociado a ninguna realidad distinta a él.

Por tanto, mientras grupos más afines al mundo griego podían entender el texto como la identificación de la divinidad de Jesús, los grupos vinculados al mundo judío, donde es escrito, lo entendían como una unidad de Jesús a la voluntad de Dios. No se trata, por tanto, de una cuestión metafísica sino existencial: Jesús está en el ámbito de la vida divina, pero no se puede afirmar que Jesús es Dios. En el mismo capítulo de Juan, Jesús desea que sus discípulos sean uno como él mismo y el Padre lo son. La unidad de la que se habla aquí no es ontológica sino moral, existencial y comunional. Este vínculo es el que Jesús mantiene con Dios y por el que es llamado el hijo de Dios.