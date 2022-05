Bellos lugares para aparcar

Supongamos que usted es un ciudadano de esta hermosa Región de los que viven en el Noroeste, o, al otro lado, en el Altiplano; o cerca del mar, Menor o Mediterráneo, en fin, que no vive usted en la capital, pero tiene que dirigirse a la ciudad de Murcia, y ha de pasar allí unas horas, o sea, que ha de aparcar su coche. Por supuesto que hay aparcamientos de pago, algo careros, voto a bríos, y que hay quienes pueden permitírselos, pero otros no. También están las zonas azules, con esos nuevos aparatejos para sacar el ticket, que, si no los tienen ustedes en sus pueblos y ciudades, se necesita que haya siempre cerca una persona humana con conocimientos del tema para que les vaya ilustrando: ‘ahora metes esto, ahora lo otro’. Así que ya está usted entrando en Murcia y se va a dirigir a un aparcamiento disuasorio, a fin de ser buen ciudadano y no contribuir a contaminar más la ciudad, y que te cueste la broma solo el consabido euro al gorrilla que le toque. Y va usted al de El Malecón, que es un sitio en donde los usuarios aparcan cientos y cientos de coches diariamente. Suelen ser trabajadores/as, empleados de la zona, alumnos del Conservatorio que está muy cerca, profesores de los colegios, etc.

Sin embargo, estoy absolutamente seguro de que nunca ha aparcado allí un alcalde de Murcia o alguno de los concejales, porque ese lugar está en un estado de abandono tan terrible que es imposible que ellos lo hayan visto nunca, porque, estoy seguro, que de haberlo observado, e incluso aunque no hubiera dinero en las arcas, se habrían puesto ellos mismos a tapar agujeros del suelo y a recoger mierda de los rincones, para que los ciudadanos no tuvieran que sufrir lo que sufren ellos, y, sobre todo, sus vehículos, al meterse en semejante bancal. Porque, hay que decirlo, en el suelo de ese aparcamiento hay socavones en los que podría vivir una familia completa con su comedor-salón y todo, hay hundimientos del terreno, baches de decenas de centímetros de profundidad, que, cuando pasas sobre ellos, te hacen llorar por tu coche, por sus neumáticos, por sus amortiguadores, por las partes bajas, siempre tan sensibles a los golpes, en los coches y en las personas. Y, es más, cuando corre delante de ti el gorrilla que te ha cazado a lazo a la entrada, y que te guía hasta un hueco invisible, o hasta un sitio que no es un sitio sino un riesgo claro de que otro coche se lleve un trozo del tuyo cuando intente pasar por allí, temes por la vida de este africano que puede tropezar y dejarse media cara en uno de esos hoyos. Quizás, aquel que llega a Murcia intente aparcar al otro lado de El Malecón, en lo que se llama ‘calle de las Peñas Huertanas’, debajo del puente de la autovía, que hay un espacio para al menos 40 coches. Este lugar, siempre totalmente ocupado por vehículos aparcados ofrece una ventaja estos días porque, con la lluvia que ha caído, además de aparcar puedes bañarte. Aquí los hundimientos del suelo son tan enormes y están tan llenos de barro y agua que aquello podría ser un spa sin ningún problema. El gorrilla que atendía aquello ya no está, porque ha vuelto a Argelia, según me contó, después de 10 años de estancia en nuestra capital, a cuyo PIB ha contribuido bebiéndose toda la cerveza que sus pobres ingresos le han permitido, y a cuyo vicio yo he contribuido dándole dinero de vez en cuando y pidiéndole por favor que se comprara algún bocadillo para acompañar la cerveza. En la misma zona, en la así llamada calle del Huerto Pomares, hay un talud de tierra que se extiende a todo lo largo del lateral de la autovía. Ahí, en lo que en algún momento era un espacio ajardinado, ahora se aparcan coches como encabritados, subiendo el escalón de piedra que lo cerraba. En algunos pueblos del Atlas he visto yo mejor aparcados los coches, con menos barro y menos agujeros que en el asfalto de esa calle. Estoy seguro de que ningún político del Ayuntamiento de Murcia conoce estos lugares. Si no, no estarían así, ¿verdad?