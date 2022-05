La campana y la verdad

Ya sé que, tras la pandemia, el volcán de La Palma y la Guerra, ahora el nuevo tema de moda es el de las escuchas a los políticos catalanes y a los miembros del Gobierno, incluido el propio presidente Sánchez. Hay que lamentar y denunciar la gravedad de este asunto, la vulneración de la privacidad de las comunicaciones de cualquier ciudadano y, más aún, de quienes nos representan a todos y ostentan tan altos puestos de responsabilidad, pero también es cierto que igual que las armas se construyen para disparar, los servicios de ‘inteligencia’ o espionaje, que también nos cuestan un potosí, se ponen en marcha para escuchar y espiar a los malos, al enemigo o a la competencia y eso siempre ha pasado desde los tiempos en que Caín vigilaba a Abel mientras éste dormía la siesta cuando pastoreaba el ganado.

Espías que espían. Nadie debería escandalizarse de que los servicios secretos tengan a sueldo a espías y nadie debería ser tan ingenuo de pensar que solo se espía a los asesinos y terroristas, sino a todos los que ‘suponen un peligro’, pero peligro ¿para quién? Pues lógicamente para el país. Y aquí está la clave: ¿quién es el país? Y ahí ya nos perdemos, porque podemos estar hablando de la mayoría de los ciudadanos, de los ciudadanos principales, de los poderosos, del Estado, de los partidarios del Gobierno de turno, de quienes quieren mantenerse en su puesto contra viento y marea…

Lo peor contra los intereses de nuestro país puede parecer que es que nos espíe un país extranjero o enemigo, y lo será, pero no es mejor que un policía invierta recursos y personal públicos para investigar la fidelidad de su mujer, que un Gobierno investigue a la oposición para hacerles chantaje cuando les sea útil o que unos poderes fácticos espíen al Gobierno legítimamente constituido. Al final, parece que todos estos programas están al alcance de todo aquel que tiene dinero para pagarlos, y no vayamos a creer que el Pegasus israelí es el único que está en el mercado.

Llevo un tiempo abonado los miércoles a El Objetivo de Ana Pastor con temas y entrevistados muy interesantes y siempre con los análisis tan particulares, incisivos y ocurrentes del escritor y crítico de televisión Bop Pop. Confieso que coincido con algo que le he escuchado esta semana: lo único positivo de todo este asunto es que aún interesa la verdad, enterarse de los secretos ocultos. Vivimos en un mundo dominado por las noticias falsas, que son más creíbles, jugosas y útiles para unos y otros que la propia verdad, un mundo paralelo, virtual, que, como el Metaverso, está a punto de apoderarse de nuestras vidas y nuestro sistema, así que estoy con Bop Pop en que no deja de ser una buena noticia que se inviertan esfuerzos y recursos en escuchar ciertas palabras verdaderas. Claro, que como siempre, la democracia, como Pepito Grillo, debe estar ahí, recordándonos que la información es poder y que el poder debe estar en manos de la ciudadanía toda, no sólo manejado por los hijos y nietos, comisionistas, de las familias de siempre.

La campana de San Ginés. Todo no van a ser malas noticias, me diréis y con razón. Resulta que el paro ha bajado y los contratos fijos han subido como nunca, y la semana pasada nos lamentábamos aquí de un nuevo derrumbe en los muros del monasterio medieval de San Ginés de la Jara, y ahora nos comunica el Gobierno de la Región que han encontrado la desaparecida antigua campana del convento. De economía no sé mucho, como buen estúpido que soy, lo que sí recuerdo es que los de Casado y los de Abascal, más apocalípticos que los propios empresarios, nos anunciaron el fin del mundo con la subida del salario mínimo y con la reforma de la ley laboral.

Mira por dónde, la economía no se ha hundido, sino que se sostiene pese a la gran crisis provocada por la pandemia y la guerra. Y el caso que a mí me parece de cajón que si la gente gana más dinero, hará más compras y la economía mejorará. Tal vez eso de que la izquierda malgasta el dinero y la derecha ahorra y genera riqueza es, como otras muchas cosas, tópicos pasados de moda que ha llegado el momento ya de revisar y actualizar en esta España que siempre vamos un paso por detrás, para disgusto de avanzados, que quisieran ir dos pasos por delante y también para disgusto de ultramontanos, que quisieran que fuésemos tres pasos por detrás, pero eso, sí, con el señorito a caballo por la dehesa y los demás mucho vino, muchas misas, muchos toros, pocos libros y más películas del Imperio donde no se ponía el sol.

No es lo mismo, como iba diciendo, la verdad compartida que la verdad descubierta, ni que la verdad investigada, ni muchos menos, que la verdad espiada. Resulta que llevamos años con lo de la campana del convento cartagenero. Cuando la última familia propietaria vendió el monasterio a la urbanizadora Hansa Urbana, antes de quedar expuesto, de par en par, durante años, a los expoliadores, se dice que los dueños se llevaron la campana, la talla del Santo y algún retablo, entre otras cosas, a un almacén en Madrid o a una casa en La Manga. Hay quién dice que había visto esa campana en el jardín de esta familia y yo mismo, hace unos años, oí del propio Seprona que ellos sabían exactamente donde estaba, pero que necesitaban una denuncia para actuar (así como suena). Yo les dije que ciertamente había oído cosas, pero que no sabía ni donde estaba ese chalet, ni la había visto.

Años después se ha recuperado por fin la campana y como uno es de los que gusta de ir a más, a la par de transmitir la satisfacción de los Amigos de San Ginés, aprovecho para reclamar la recuperación de la hermosísima, valiosa y antigua talla del Patrón de Cartagena y de los retablos sustraídos a la iglesia. Luego, lo de que se arregle el muro que se ha vuelto a derribar, se finalicen las obras estancadas durante años, se respeten los muros originales, no se siga enterrando en hormigón, se abra al público como dice la ley, varias veces al mes, se le dé un uso cultural, vuelva a manos públicas, se haga una ruta señalizada junto al Monte Miral, se restauren las ermitas del cabezo, una de ellas desmoronada hace unas semanas por abandono e incumplimientos de Portmán Golf… Bueno, queda tarea y algunos no nos vamos a cansar de recordarlo.

La Noche de los Museos ya se acerca. Esta semana se han presentado las actividades de Cartagena: cientos de rutas por la ciudad, por las diputaciones, por los museos, por los molinos de viento, por el Teatro Apolo de El Algar, por los monumentos arqueológicos, por las múltiples exposiciones de arte… Y enseguida, también en Cartagena, el Festival de Arte Emergente Mucho Más Mayo, donde el municipio llena sus calles de más arte, cultura, música y actuaciones para todos los públicos. Queda mucho por hacer, pero Cartagena tiene una clara vocación de ciudad turística y cultural, gracias a tantos colectivos, voluntarios y al apoyo del Ayuntamiento. Otro día hablaremos de su gobierno… y del equipo de Ana Belén Castejón, que no se rinde.