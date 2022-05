Toquecito de atención

Tocaba parar, lo peor de todo es que siempre son las formas en que sucede cuando la autoexigencia vive apoderada de ti. Nadie que conviva obsesionado con un ritmo de vida frenético, marcado por una agenda laboral sin huecos por marcar, se mira una mañana al espejo y piensa en levantar el pie del acelerador. Siempre es para mañana, siempre es después del último acontecimiento importante visto desde tu prisma de interés, vaya por delante.

La mayoría de los que piensan que el mundo es incapaz de girar sin ellos son las víctimas reales. Los que no paran quietos, y no hablo de vanidad sino de compromiso, sólo los para un diagnóstico sentenciado por síntomas físicos incapacitantes. Los mismos que llevas semanas ignorando pero un día se superponen a todo lo considerado importante, porque hay quien vive ajeno a otorgarse unos minutos al día para uno mismo, para un mínimo autocuidado manteniendo una lucha perdida de antemano con esa inseguridad y desaliento que la vida nos regala.

Hace unos días caí en picado por un positivo en covid. El mismo virus que durante dos interminables años he esquivado aún estando a pie de cama en una UCI o de guardia en puerta de Urgencias. Porque aunque de los sanitarios ya no se acuerde nadie, ninguna institución que elabore contratos con un mínimo de decencia, quiero decir. Os recuerdo que somos los que no hará mucho vestimos el uniforme de combate en forma de mono de plástico made in China, por supuesto nada comparables a una attila de alamares dorados que llevasen los de Lepanto, pero con triple mascarilla y doble pantalla. A tomar viendo fresco los atuendos de Antiguo de Brandeburgo o el camuflaje pudiendo salir al campo de batalla con los monos de pintor venido a menos que trafican los Medinas y los Luceños , con ese atuendo hemos dejado en braslips a los de Verdún en 1916, o sea diré. Sin cañones y reciclando guantes.

Pues eso, los que afortunadamente podemos contar que hemos superado un covid, tenemos todo el derecho para llevarnos las manos a la cabeza y pensar que andamos rodeados de cenutrios, los que han permitido llegar no a una ni a tres, sino a siete olas. Legitimidad suficiente para mirar con gesto de asco y pena a los que siguen sin vacunar y negando la mayor. Y algunas, hasta podemos sentirnos, casi sin remordimiento como la semiheroína a la que cantaba Tom Petty en su American Girl, haciendo cada día una constante de superación habiendo sentido el frío, la soledad, la fiebre y el dolor, porque a algunas aún nos quedan sueños por cumplir y promesas por realizar. Con más calma, pues seguro que la vida nos ha enseñado a que a veces merece la pena que algo dure toda la noche. Salud.