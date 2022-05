Adiós, amigo Juan Diego

Ya no tengo a nadie con quien quedar en Oliver, que estaba frente a lo que fue Casa Gades, y mucho menos antes, en el café Lyon, junto a la cervecería de Correos, ni en la discoteca, que ya ni existirá, de Bocaccio, frente a las Salesas. He cumplido 77 años, casi como tú, mi amigo Juan Diego, los mismos, más o menos, que aquel que te gustaba como cantaba y que era José María Galiana, o con tu amigo Paco Vidal, de Murcia los dos.

No nos veremos más, salvo en el recuerdo, el nuestro, sobre nuestro hermano Paco Rabal, ni iremos a comer lentejas a la Bohemia, a eso de las 4 de la mañana, no sabremos nada de aquellas tertulias preparatorias de grandes manifestaciones de cine o de teatro, ni nada de los amigos aquellos, Giménez Rico, Juan Luís Galiardo, ni de Damián Rabal, ni podremos coger un taxi para el flamenco en alguna venta de la carretera de La Coruña, ni podremos hablar con Mario Camus, una de las cabezas más inteligentes del cine español. Ay, mi amigo Juan Diego, nada, casi nada podremos hacer, como no sea recordarte desde aquí y cumplir con la misión que tú tenías: hacer un buen trabajo, cada uno el suyo, y ser solidarios con los pobres del mundo. ¿Te acuerdas cuando te ibas a hacer teatro con los jóvenes para no perder paso en las funciones, tantas y tantas, que hiciste gracias a tu educación teatral y dramática?

Siempre tuvimos la impresión de que aquella generación nuestra aprendió de nuestros mayores, todos nosotros, y no sabíamos que algún día habríamos de despedirnos para siempre. Fue la vida una fiesta y una conversación junto a Juanito Echanove, magnífico amigo, que entendía, como aquellos que saben lo que dices, por los movimientos de la boca o de las manos. Y ahora siento el tiempo, su fragilidad, y la vida, y su tempestad también la entiendo. Pero la muerte, no.

Tengo la sensación de que te recordaré mientras vivamos algunos amigos tuyos y nos sintamos cerca de tus palabras de afecto y de solidaridad. He sabido que te han enterrado un montón de amigos y amigas, y me he acordado de los versos de León Felipe sobre los sepultureros, aquello de que «para enterrar a los muertos cualquiera sirve, cualquiera, menos un sepulturero». Puede ser verdad, pero a saber lo que nos toca a los que quedamos.

Señorito de Los Santos Inocentes, ya no se harán películas donde vayan juntos contigo, Paco, Alfredo y Agustín. Dios, qué equipo se buscó Mario para aquella novela de Miguel Delibes, el que se asombraba cuando a finales de enero veníamos de Alicante y vio los almendros murcianos ya en flor. Pues ahora me acuerdo de todos, de todos, y de tus hermosas películas con tantos y tantos directores que ya se fueron como tú. Menos mal que me quedan a las personas de aquí: Echanove o José Luis García Sánchez, que tanto os queríais. Porque después de todo, lo que queda al fin es la amistad, el recuerdo y la vida que anda por vivir con nosotros de la mano de los que tenemos, más o menos, la misma edad para sentir aquella vida y este soledad que ahora sentimos por ti, cuando decías que eres Juan Pardo, por aquella barba que tenías, como él.

Hasta muy pronto, mi amigo de hace ya tantos años. Lo que nos queda es el recuerdo, pero debe ser así, porque sin él, sin el recuerdo acecha el adiós definitivo de un viaje terrible. Solo el olvido es la muerte, como ya sabes, y no habrá olvido sobre ti, por lo grande que has sido, por tus ideas, tu trabajo y tu cariño y reconocimiento verdadero de la amistad.

Gracias. Juan Diego, por haber existido y ser así, ‘el novio de la vida’, como le dijo un día Fernando Fernán Gómez a Paco Rabal. El de la vida, sí.