RTVE merece otra cosa

Pasmá estoy con la decisión que en un momento tomaron los responsables de RTVE de investigar la opinión de los ciudadanos con respecto a los contenidos que ofrece la televisión pública. Asimismo, al parecer, iniciaron una licitación para encontrar una empresa que les ayudase a responder las preguntas que ellos deberían de hacerse diariamente y que, visto lo visto, son incapaces de responderse.

Ya ven, unos directivos muy bien pagados y contratados para eso, para que piensen, llevan tiempo mostrando una cierta incompetencia para analizar lo que están haciendo mal, que es mucho, y quieren saber lo que piensan los ciudadanos al respecto (como si los bajos índices de audiencia no hablaran elocuentemente), incluso quieren saber ‘lo que les hastía’. Y como por estudios que no quede, cuando eso del ‘hastío’ no ha finalizado, los ‘pensantes’ de TVE han decidido gastar 24.000 euros de nada (es el presupuesto de licitación) en otro estudio que sirva para conocer la percepción de la población sobre RTVE, para saber las razones por las que cada vez menos televidentes conectan con La 1, con La 2, con el Canal 24 Horas, y otros por el estilo, con lo fácil que sería, por ejemplo, preguntarles el secreto a sus homólogos de las televisiones públicas británica, francesa e italiana que tan por encima están de nosotros en audiencia.

RTVE es una casa a la que querré siempre, a la que siempre le estaré agradecida, por lo que es fácil entender que todo lo malo que le ocurra a ella me duela a mí. Y en los últimos años le ocurre muy poco bueno. Porque no es bueno que se anuncie la desaparición de una de las series estrella de la cadena que siempre estuvo entre las más vistas, Cuéntame cómo pasó; veinte años de éxito y no se renovará. Dicen que porque ha bajado su audiencia (deberían de preguntarse por qué ha bajado tanto durante este tiempo), pero es que esta serie solo es un reflejo de la realidad de la cadena en estos momentos, cuando sus audiencias se encuentran bajo mínimos y cuando el anuncio de cualquier proyecto no es capaz de despertar el más mínimo interés del espectador, como por ejemplo, el reciente estreno del programa de entretenimiento Enred@d@s, y cuya audiencia el pasado jueves fue del 5,3, cuando a la misma hora El Hormiguero conseguía un 16,6% de cuota de pantalla. Y mejor no hablar de los informativos, que presentados por profesionales que transmiten credibilidad (el problema no está en ellos), se encuentran situados en tercer lugar con una audiencia diaria que supone la mitad de la que registran los informativos de Antena 3, pongamos por caso.

El nombramiento de José Manuel Pérez Tornero (catedrático de Periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona y creador y director de programas de televisión en RTVE, entre otras cosas), como presidente de RTVE, fue bien recibido, pero los bandazos que está dando, tanto en la aparición y desaparición de programas como en las dimisiones y nombramientos que está llevando a cabo, hace pensar que todo esto no estaría ocurriendo si el elegido hubiese sido, como a mí me hubiese gustado, el Administrador único de la Radio Televisión Autonómica de Canarias (RTVC) Francisco Moreno, que al frente de ese organismo está dando un ejemplo de saber cómo ha de actuar una televisión pública, los programas que ha de hacer y en los acontecimientos en los que una televisión pública ha de estar presente. Que RTVE tenga dos centros en Canarias y que muchas veces durante la erupción del volcán de La Palma contemplásemos la rotulación en sus informativos de imágenes cedidas por RTVC Canarias es difícil de calificar.

Me pregunto si realmente el fracaso de los dirigentes de RTVE no estará en que no hacen una televisión pública, en que con tanto estudio para ver qué piensan los demás se les olvidó a ellos lo que hace diferente a una pública de una privada. Y no es tan difícil.