Llegaremos hasta el final en defensa del trasvase

Por desgracia, nuestros peores temores se han confirmado: la propuesta formal del Plan del Tajo del Gobierno de Sánchez, que será sometida a votación mañana, incluye el aumento de los caudales ecológicos del río Tajo en un 43% en los próximos cinco años, así como el recorte en la misma medida de los envíos de agua a las provincias de Murcia, Almería y Alicante a través del Trasvase Tajo-Segura.

Las más sombrías estimaciones se han cumplido: este progresivo recorte de al menos 105 hectómetros cúbicos anuales va a suponer la inviabilidad productiva de 12.000 hectáreas, un impacto económico de 122 millones de euros, la pérdida de al menos 5.000 empleos directos e implicaría problemas medioambientales para estas provincias derivados de la desaparición de sumideros de CO2. Algo absolutamente inaceptable e injustificable.

A todo lo cual hay que añadir las más que posibles reducciones a los caudales destinados al abastecimiento de la población y sus consecuencias. En especial, una inevitable subida del precio del agua para beber, que será un factor más de desigualdad para la población de la Región respecto del resto de españoles, y también un claro retroceso en la lucha contra la desertificación del Sureste de España.

Pero lo que resulta especialmente llamativo, además de sangrante, es el hecho de que todos los nuevos planes de cuenca, incluido el del Tajo, a excepción de los tramos que afectan a la viabilidad futura del Trasvase, hayan flexibilizado las medidas inicialmente previstas. No entendemos cómo el Ministerio de Transición Ecológica acepta rebajar los caudales ecológicos del Ebro y del Guadalquivir, y sin embargo con respecto al Tajo pretenden modificar los caudales a su antojo político por puro sectarismo, sin tener en cuenta las alegaciones técnicas.

Lo cual pone de manifiesto una clara intencionalidad política, que no responde a criterios científicos ni técnicos, sino, como llevamos tiempo avisando, a una hoja de ruta planificada y diseñada para clausurar definitivamente el Trasvase. Para desgracia de la Región de Murcia y todo el Levante español, la única promesa que se empeña en cumplir Pedro Sánchez es aquella que hiciera en un mitin en Albacete: cerrar el Tajo-Segura.

Si finalmente se aprueba el Plan del Tajo sin tener en cuenta las alegaciones del Sindicato Central de Regantes y del Gobierno regional, además quedará más que demostrado que José Vélez, al igual que sus predecesores, tampoco pinta absolutamente nada en el PSOE de Pedro Sánchez, el que no parece hacerle ningún caso pese al apoyo ciego e incondicional que le prestó en los peores momentos, cuando emprendió su campaña para recuperar el liderazgo del socialismo español tras ser defenestrado.

De todas formas, cabe preguntarle al secretario general de los socialistas murcianos si alguna vez ha levantado el teléfono para exigir a Pedro Sánchez que el Plan se base en criterios técnicos y no ideológicos, porque en caso contrario su rechazo al aumento de los caudales ecológicos del Tajo solo quedaría en postureo de cara a la galería.

Sea como fuere, el señor Vélez tiene una gran oportunidad de demostrar que no miente: sumarse a la exigencia del presidente Fernando López Miras de que sea un organismo público central el que revise los caudales ecológicos del Tajo, porque el planteamiento actual no responde a criterios técnicos. Si no es así, tanto el Partido Socialista de la Región de Murcia como Vélez serán culpables por omisión de uno de los mayores ataques a la Región de Murcia. ¿Cómo van a mirar a la cara los socialistas murcianos a las miles de familias que viven del sector y justificar que el PSOE va a sentenciar de muerte a la Región de Murcia?

Ante este ataque sin precedentes, se vuelve a demostrar el sectarismo y la falta de lealtad institucional de Pedro Sánchez, que se ha negado a sentarse con el presidente López Miras para abordar este problema y dar respuesta al millón y medio de murcianos. Nunca ha estado tan en peligro el Trasvase Tajo-Segura como con Pedro Sánchez. En realidad, la Región de Murcia nunca ha estado tan amenazada como desde que gobierna Pedro Sánchez.

No nos quedaremos quietos ante semejante atropello, que responde solo a cuestiones estrictamente políticas e ideológicas. Llegaremos hasta el final en nuestra oposición al Plan del Tajo. Junto a regantes, agricultores, toda la sociedad civil de la Región, haremos uso de todos los instrumentos a nuestro alcance para defender la supervivencia del Trasvase y, con ello, el desarrollo y la prosperidad de la Región de Murcia y todo el Levante español.