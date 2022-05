España cuenta con el raro honor de haber sido descalificada dos veces consecutivas del Mundial de Rugby, después de haber ganado su derecho a jugar ese mismo mundial del que ha sido apeada en los campos. Tiene que haber un trofeo para eso, una cuchara no de madera, sino de hierro macizo, que permita estar dando hasta el día del juicio final en la cabeza de los responsables de semejante desaguisado, porque, parafraseando a Oscar Wilde, ser descalificados una vez es una tragedia, dos veces ya parece descuido. Ha sido descalificada dos veces, además, por la misma razón: alineación indebida. Una cosa es tropezar en la piedra y otra bien distinta es amarla locamenti, como cantaban Las Grecas. Yo lo entiendo porque me ha pasado que no ha sido solo una la vez que me he dicho ¿pero otra vez aquí? pero las dimisiones deberían decantarse como el buen vino.

Yo confío en que el rugby que tanto me gusta y que no hago más que practicar porque soy así de malo se crezca ante este nuevo revés. No hablo de los estamentos federativos, o de los clubes de división de honor, de las escuadras con camisetas nuevas cada temporada. Hablo del rugby que se levanta cada fin de semana a poner una escuela o que se queda a altas horas de la noche rellenando las fichas de la temporada, el rugby que busca patrocinios debajo de las piedras y que ruega a los Ayuntamientos que le habiliten un campo en condiciones, el rugby que le dice a la madre temerosa que el niño no se va a romper si se cae y que es mejor que aprenda a levantarse cuanto antes, el rugby que anima al gordo a pisar el campo y dejarse de complejos y el que le dice al flaco, que se cree que el cuerpo no le acompaña, que lo importante no es el cuerpo sino la actitud, ese rugby que pide paso en el día a día cada vez con más fuerza y que intenta que este país sea también de rugby, y que ha visto, desesperado, cómo otra vez se le ha caído el balón a quien tenía que posarlo bien en la zona de marca. Necesitamos esa fuerza interior que te hace levantarte después de caer y ponerte a la faena sin llorar por lo perdido, jurándonos que seremos mejores, en la eternidad de lo que queda de partido, al que te ha metido un placaje en las costillas, te ha quebrado la cintura o ha jugado el juego subterráneo que el árbitro no ve cuando pita, porque es la fiereza tranquila, exenta de aspavientos, que solo se puede descifrar en la mirada de una persona, la fiereza que habla abonico y con pocas palabras para decir lo justo y no más. Es esa determinación que nos enseña el rugby y que vamos a necesitar para volver al Mundial. Y para todo lo demás tampoco viene mal.