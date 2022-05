Fiesta sin resaca

Óbito. Esta semana ha fallecido el gran periodista Pepe García Martínez. Siempre le tuve un gran aprecio. En dos fases, una de siete años y otra de dos, escribí en las mismas páginas que él, y tuvimos una relación fluida y amistosa. Guardo como un magnífico recuerdo una postal que me envió por correo a este periódico en los años ochenta, cuando todavía no nos conocíamos, en la que me escribía: «Me gusta lo que escribes y cómo lo escribes» y algunas palabras de ánimo para que siguiera haciéndolo. Para mí, que el maestro columnista que él ya era me prestara su atención, supuso un gran estímulo. Y, más tarde, tuvimos ocasión de encontrarnos aquí o allá, como en un desayuno con el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, para solo 10 personas, en La Manga Club, donde no pudimos comer nada porque el presidente dijo que él ya había desayunado, y a ver quién se ponía a tragarse el bollo o las tostadas mientras hablaba el gran jefe. Siempre que nos veíamos recordábamos esta anécdota y otras que vivimos juntos. Descansa en paz, columnista de raza.

Consejos. Un día, en una mesa redonda que tuvimos García Martínez y yo en un curso para periodistas sobre las columnas de opinión en la prensa, ambos mantuvimos la teoría de que para escribir estos artículos lo fundamental era ‘ser mañoso’, tener ‘maña’ para tratar de conseguir que los lectores lleguen hasta el final de lo que escribes, porque mucha gente empieza a leerlas, pero no tantos las terminan. Creo todavía que eso es cierto. Hay que saber manejar las herramientas y no siempre lo conseguimos: sentido común, sentido del humor, si es posible, escribir sobre algo que pueda interesarle a alguien más que a tus primos y a tus deudos, pontificar poco, tener claro que no estás haciendo literatura sino periodismo, citar solo lo necesario, o nada, (si no se nota que has leído en lo que escribes, mal asunto, hermano), no resultar pedante, etc., etc. Así lo explicamos él y yo, aquel día, entre bastantes risas, hay que decirlo.

Animándolo. Una mujer le dice al que parece su marido, enfrente de un escaparate de ropa de caballero: «Si tú te compraras ropa como esta parecerías menos viejo».

Solidario. En un supermercado, el domingo pasado, una mujer coge una barra de pan y le pregunta a un reponedor: «¿Cuánto vale esta?». «0,45», le responde. Ella toma otra más grande, y dice: «¿Y esta?». «90 céntimos», le contesta. «Entonces me llevo la pequeña». Un hombre que está pagando en la caja y que escucha lo que está ocurriendo le dice a la mujer que se lleve la grande, que la paga él, y que, si quiere algo más, que lo coja. La mujer corre a una vitrina, toma un estuche con salchichón, y lo lleva a la caja donde pasan ambas cosas por la cuenta del hombre. 3 euros total. Ella le da las gracias varias veces y él solo le dice adiós y le sonríe. Un buen detalle de bondad por poco dinero.

Planes compatibles. Un amigo me dice: «El día 2 me voy a Caravaca, a la fiesta de los Caballos del Vino porque eso no es voluntario, es absolutamente obligatorio. Y me voy a chispar porque eso también es obligatorio. Al día siguiente viajaré a Burgos a hacer mi etapa de este año del Camino de Santiago». «Tendrás resaca, ¿no?», le pregunto. «Chisparse no es emborracharse», me responde, y me explica la diferencia que va fundamentalmente de la cantidad, y de lo que te metes en el cuerpo.

Covid. Un estudio ha señalado que el 97% de los valencianos tiene anticuerpos contra la covid, y que estas cifras podrían ser extrapolables a toda España. Esto puede ser debido a haber sido infectado, a haber sido vacunado o a ambas cosas. En cualquier caso, vistos los casos que hemos tenido en nuestra Región esta semana, y las personas que han fallecido, más vale que sigamos teniendo cuidado. Conozco a mucha gente que mantiene la mascarilla en interiores. Y yo también.

Como un ‘Dexter’, pero algo en broma

Hoy les puedo recomendar una serie buena. Se llama Barry y han estrenado la tercera temporada. Es muy divertida, como un Dexter, pero algo en broma. Si la ven, a ver si opinan lo mismo que yo, que los secundarios son a veces geniales en esta serie. Sale cada asesino checheno, que lo hace de maravilla, y encima te ríes. Y no solo va de risas, que también hay personajes conmovedores y papeles bien escritos. Yo la veo muy recomendable.