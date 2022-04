Socialismo free, versión española

Soy de letras y quizá por eso nunca he entendido del todo eso de que las matemáticas no son una ciencia exacta, aunque tal vez tenga sentido cuando se hace patente que dos no siempre son más que uno. Me explico. A lo largo de la historia, los grandes imperios, como el de Roma o el de los musulmanes en los tiempos de Al Andalus, han mostrado su mayor prosperidad cuando se han mantenido unidos. Por contra, su decadencia se inició en cuanto surgieron las disputas y las divisiones. Vamos, que lo de la unión hace la fuerza es más que una frase hecha y se basa en miles de años de experiencia de la humanidad, de la que casi nunca aprendemos.

Desde los tiempos del alcalde José Antonio Alonso, predecesor de la veinte años regidora Pilar Barreiro, los socialistas no habían ni olido de lejos el poder en Cartagena, hasta que llegó Ana Belén Castejón. La ahora vicealcaldesa cuenta, como todos, con sus detractores y sus defensores, con quienes critican que es de perfil bajo y quienes elogian su capacidad de liderazgo, con quienes la tildan de prepotente y quienes alaban su cercanía y simpatía. Sobre gustos no hay nada escrito y todos tenemos nuestras filias y nuestras fobias. Pero hay dos cosas que nadie le puede negar a Castejon: la primera es su casi constante y amplia sonrisa, un tanto infantil, en ocasiones, como de niña traviesa, pero acompañada de una actitud y un mensaje positivos, que construye, más que destruye. Hay quien lo atribuye al interés, a su estrategia para mantenerse viva al precio que sea. ¡Como si eso fuera una desventaja en su mundo político! Lo segundo que no se le puede negar a Castejón es una consecuencia directa de lo primero, de su estilo y sus formas. Cabe señalar que sin haber ganado ni una sola vez las elecciones municipales, ha sido más tiempo alcaldesa que Noelia Arroyo y José Lopez. Y también más tiempo vicealcaldesa. Esa inexactitud con que nos sorprenden tantas veces las matemáticas de la política la han relegado al tercer puesto en los resultados de las dos últimas elecciones municipales, pero lleva ya siete años, camino de ocho, cortando el bacalao en el Ayuntamiento y, con ella, sus leales ediles. La primera vez fue capaz de pactar con el líder de MC, claro que entonces no era para ella el enemigo público número uno, como ahora. En aquella ocasión, el objetivo era desbancar a Barreiro y fue lo suficientemente hábil para aprovechar su momento para ser alcaldesa, aunque tuviera que esperar dos años. Su mandato pareció agotarse en la siguiente cita electoral, donde cambiaron las tornas y MC le dio el sorpasso al PP, aunque sólo en las urnas, porque los populares, liderados por Arroyo, se la devolvieron a López con la misma moneda, en forma de acuerdo con los socialistas de Castejón. El pacto imposible no lo fue tanto y garantizó, con el permiso de Padín y su Ciudadanos, la continuidad de Ana Belén como la poseedora del bastón de mando, hasta el punto de que es la única que puede decir que ha presidido el Ayuntamiento el equivalente a un mandato completo desde la salida de Barreiro. Pero en la vida, como en las matemáticas, no todo son los resultados y la cuota de poder negociada y conquistada por Castejón no es que fuera insuficiente para su partido, sino que sirvió para que la repudiaran, como si hubiera pactado con el diablo. Y la siguen repudiando, por más que ella sigue erre que erre con que seguirá luchando para que la readmitan en el PSOE de su alma y de su corazón. Por si acaso, mientras no lo consigue, ya prepara lo que muchos dábamos por hecho, presentarse con su propia formación, porque una superviviente como ella no se perdonaría no intentarlo al menos. Y sí, puede que le haya cogido gustillo a eso del poder y no tenga otra ocupación, pero tampoco eso es una novedad entre muchos de sus colegas de distintos signos políticos. El caso es que, en nuestra ciudad, los socialistas se enfrentan a los propios socialistas y, si bien su paso por el Consistorio queda lejos de parecerse a un imperio como el de la era Barreiro, lo que muchos socialistas, oficiales y relegados, intuyen es que esta división contribuirá a su decadencia. Así, mientras en Castilla y León, el socialismo free que pregona Ayuso es fruto del pacto entre PP y Vox, en Cartagena, como en tantas otras cosas, tenemos nuestra propia versión, la que se han guisado y se comerán los propios socialistas. Eso sí, ojo con quien cuelgue a Castejón el cartel de cadáver político, porque no sería la primera vez y, en la anterior, acabó siendo alcaldesa.