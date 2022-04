Engaños bajo la lluvia

Ayer, pese a la lluvia, me acerqué a la plaza del ayuntamiento de Cartagena para ver la exposición «Conoce Nuestro Mar Menor». No me gusta hablar de oídas y quería ver con mis propios ojos si era cierto que alguien de la Comunidad autónoma había tenido el cuajo de instalar unas espléndidas ampliaciones fotográficas de las maravillas submarinas de nuestra querida y pobre laguna salada. Mi gozo en un pozo, porque la exposición, antes de que el gallo cantara tres veces, estaba siendo desmantelada y cargada en un camión para ser devuelta.

Por las fotos que he podido ver, confieso que me ha parecido una decisión muy acertada por parte, imagino, que de Noelia Arroyo, alcaldesa de la ciudad. Es realmente inoportuno que, con la que está cayendo, con la grave situación de peligro inminente de una nueva anoxia, se exponga un relato fantástico de lo que tal vez alguna vez fue y de lo que poco o nada queda por culpa de tantos años de inacción ante tantas agresiones que han dejado moribundo al Mar Menor.

Ya es bastante duro de soportar que se haya dejado al pairo nuestro mayor tesoro natural y turístico, que se hayan derogado las leyes que hace años lo protegían, que se nos dijera, por activa y por pasiva, que «el Mar Menor está mejor que nunca»… y que ahora se diga que la culpa la tiene Sánchez (para variar) porque no resucita a quien hemos matado bien muerto.

Pues ahora, mientras la única que sigue luchando es la sociedad civil, harta de mentiras, de políticos irresponsables y de especuladores, pues ahora nos salen con esta campaña que no engatusa ni a los cruceristas. Hay que reírse, por no llorar. Pero si en todo el mundo ya han visto en telediarios, documentales y hasta en la ONU, el desastre en toda su amplitud. ¿A quién quieren engañar?

Hay que tener la cara muy dura para gastar dinero de nuestros impuestos en contar este cuento de las mil maravillas. Tampoco digo yo que se hubiesen puesto solamente las fotos de los peces muertos y los fangos putrefactos, como ese vídeo que esta semana ha circulado por las redes, de una mujer llorando sin consuelo, mientras grababa el penoso y criminal estado del que fue el hermoso mar de nuestra infancia inocente. Como en el término medio está la virtud, tal vez se debería haber hecho una exposición más realista y educativa, que mostrase los animales, paisajes y actividades en peligro de desaparición.

Yo soy de los que piensan que si solo se expone lo bonito, ni se conciencia para que algún día se revierta la situación, ni tampoco se hace creíble para tanta gente que sabe que esto es insostenible. Pero si solo se expone lo feo, muchos miran para otro lado y otros bajan los brazos porque ya todo lo ven perdido.

Si alguna esperanza le queda al Mar Menor, está claro que depende de iniciativas como la de la ILP y no de las ocurrencias de quienes son capaces de perpetrar esta desatinada exposición, felizmente retirada. Ha quedado claro que no siempre es decente la exposición de las cosas bonitas: ¿Alguien se imagina, en estos momentos, una exposición organizada por el Gobierno de Putin, en plena plaza Roja de Moscú, de una muestra dedicada a la paz o las maravillas paisajísticas, culturales y humanas del pueblo ucraniano? Inoportuno, incomprensible y hasta cínico ¿verdad?

Con estos pensamientos, me volví a subir al coche. En la radio escuchaba el resultado de la votación mayoritaria, en el Congreso de los Diputados, a favor de las medidas del Gobierno para paliar los efectos de la Guerra. Sinceramente creo que es una buena y necesaria noticia. Lo que no me cabe en la cabeza es la trifulca entre los unos y los otros, que en lugar de votar según las bondades o no de dichas leyes y normas, lo hagan para castigar al Gobierno por otros temas que nada tienen que ver con este que afecta directamente a los ciudadanos, a nuestra economía familiar y al bienestar de las amplias mayorías. Que haya partidos que se escuden en que no han votado a favor porque el Gobierno se haya apoyado en otro partido «con el que yo no me junto» suena realmente infantil, aunque tal vez, como argumento, es malvado de todas, todas. Y luego está esa frase que siempre tienen preparada: «El Gobierno ha preferido apoyarse en el demonio, mientras nosotros que somos los santos, nos hemos quedado con las ganas de apoyarlo». ¿A quién quieren engañar?

¿Tan difícil es votar en conciencia por lo que uno considera que es mejor para el país y para la mayoría? Se puede comprender que uno mire por sus propios intereses, pero lo triste y dañino es votar contra tus ideas y a favor del interés de quienes te han puesto ahí o te tienes cogido por los mismísimos. Una de las muchas cosas que me gustaron de la entrevista de Évole a Julia Otero es cuando confiesa que ella vota contra sus propios pero a favor de sus ideales y de lo que cree justo. Así se hace ciudadanía y patria, por muy raro que nos parezca en estos tiempos de cada uno a lo suyo o, más aún, de todo para mí y el resto que arree.

Y ahí tenemos la adquisición de Twitter por la friolera de 44.000 millones de dólares ¡en metálico! por Elon Musk, un multimillonario que ya está buscando socios de alto nivel para irse a vivir a una exclusiva zona residencial de Marte, que es el sueño de todos los ricachones: vivir en un lugar donde no pueda tener acceso ningún pobre… Aunque tal vez no han caído en el lado débil de este proyecto: ¿Quién les va a hacer de criada y jardinero allí? Pues resulta, que tras comprar la red social donde se destila más bilis, el señor Musk ha afirmado que potenciará la libertad, sin censura, «porque yo no soy de derechas ni de izquierdas», y al escucharlo me ha dado por reír, que es como una coraza para los llantos que vendrán, que ya sabemos que quienes dicen eso son muy, pero que muy de ultraderecha, como todos los admiradores de Putin: Trump, Le Pen, Viktor Orbán y sus amigos de Vox. ¿A quién quieren engañar?

Llegué a las ruinas, bajo la lluvia, del monasterio medieval de San Ginés de la Jara. Alguien puede pensar que uno se repite sobre ciertos temas, pero por lo que a mí respecta, en cuanto al patrimonio, siento decir que no hemos de desfallecer ni bajar los brazos, en derrota. Lo peor que nos puede pasar es que nos acostumbremos a lo malo. Sabemos que la fatiga olfativa hace que no percibamos el mal olor propio o el de la mierda que pisamos todos los días, eso pasa con las noticias, con la guerra y con todo cuya solución se demora. “Ya está éste con lo mismo de siempre», me diréis. Nos olvidamos del Mar Menor, nos olvidamos de doscientos molinos de viento cayéndose a pedazos, nos olvidamos de la bahía contaminada de Portmán y nos olvidamos del Monasterio de San Ginés de la Jara.

Ayer fotografié otro derrumbe del muro, justo en la unión entre el muro de tapial original y el añadido de distinto material de hace unos meses. Por lo demás, todo sigue en estado de desidia. De lo que de vez en cuando publican o anuncian de este convento o de las ermitas del Monte Miral, nada de nada. ¿A quién quieren engañar?