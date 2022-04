Pacto contra las mujeres

La Comunidad Autónoma de Castilla y León ya tiene nuevo Gobierno. Su presidente, Alfonso Fernandez Mañueco del Partido Popular, ha alcanzado la presidencia gracias a un pacto con Vox que ha entrado a formar parte del Gobierno ocupando tres consejerías, la vicepresidencia y la presidencia de las Cortes. También ha formado uno de los Gobiernos menos paritarios de España, junto con el de Murcia. La entrada de la ultraderecha en un Gobierno autonómico rompe la línea marcada por el Partido Popular Europeo, que ha criticado el acuerdo y que la considera una capitulación. El nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no se ha opuesto al pacto, no asistió a la toma de posesión del nuevo presidente, evitando una foto que recogería toda la prensa europea. Como un niño que se tapa los ojos con la mano para negar su participación en esta decisión. Sería cómico si no fuera una falta de respeto a la ciudadanía, a la que considera lo suficientemente necia para no descubrir el truco.

La entrada en un Gobierno autonómico le da a Vox una capacidad de intervención y una visibilidad en la esfera pública que contribuye a normalizar sus propuestas programáticas, entre las que destacan sus ataques a todas las políticas en favor de la igualdad entre mujeres y hombres, su desprecio al movimiento feminista y su oposición frontal a todas las medidas contra la violencia de género, a la que insiste en llamar violencia intrafamiliar. A este cambio de nombre ha accedido rápidamente el presidente de Castilla y León, también a derogar la ley contra la violencia de género y a aprobar una nueva ley bajo el nombre de violencia intrafamiliar. Pero la violencia de género no se ejerce sobre las mujeres por ser madres, esposas e hijas si no por ser mujeres. La violencia de género es la que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo. Al llamarla violencia intrafamiliar se niega la realidad. Se niega su origen y motivación. Porque lo que no se nombra no existe. Y con su discurso pretenden normalizar esa violencia. La ultraderecha no soporta el lugar que ocupan las mujeres en nuestra sociedad, las conquistas obtenidas en el espacio público, su acceso a puestos de responsabilidad, su presencia mayoritaria en los estudios universitarios y sobre todo su acceso al mundo laboral, lo que permite a las mujeres una independencia económica que las libera de la tutoría de padres, maridos y hermanos. Porque lo que subyace en el antifeminismo de la ultraderecha es el miedo de muchos hombres a su pérdida de privilegios. Las sucesivas crisis han producido mucha desigualdad económica, muchos hombres ya no se ven como el único sustentador de la familia (lo que los investía de una autoridad que consideran perdida) y se aferran a su identidad masculina que sienten amenazada por el feminismo. No podemos negar la influencia de este discurso entre los más jóvenes. Según el Barómetro Juventud y Género 2021, que realizan la Fundación de Ayuda contra la drogadición (FAD) y el Centro Reina Sofía, uno de cada cinco piensa que la violencia machista es un invento de las feministas. La insistencia en construir un relato que niega la violencia machista pretende negar la realidad. Y la realidad es que desde 2003, cuando empezaron a contabilizarse los asesinatos por violencia de género, 1.139 mujeres han sido asesinadas en España, 13 en 2022. Y cada asesinato nos muestra el largo camino de sufrimiento que han recorrido las víctimas y la necesidad de seguir aumentando recursos que mejoren la formación y la coordinación de todos los agentes implicados en la lucha contra esta lacra social. Estas carencias han quedado reflejadas en el asesinato el 15 de abril en Oviedo de Erika Yunga, de 14 años. Su asesinato ha sacado a la luz que muchas mujeres ya habían denunciado al sospechoso de la agresión. Estas mujeres, ante la inacción de las instituciones, habían ido construyendo entre ellas una red de apoyo y protección. También el asesinato el 3 de abril en Sueca de Jordi, de11 años, víctima de la violencia vicaria, a manos de su padre que disfrutaba de la custodia a pesar de la condena de malos tratos que pesaba sobre él, pone de manifiesto la necesidad de mejorar la coordinación y los protocolos. La lucha contra la violencia de género no es sólo una lucha de las mujeres, es una lucha que atañe a toda la sociedad. Porque es una lucha por los derechos humanos. Hay que insistir que feminismo es igualdad y que toda la sociedad se beneficia, incluidos los hombres. La agenda de las mujeres es la agenda de la democracia.