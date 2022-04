Malos tiempos para la prensa

Malísimos tiempos, que nos permiten ser testigos de esa actitud chulesca y matona de que hacen gala algunos, que lejos de cumplir estrictamente con sus obligaciones, pongamos por caso la de director de gabinete de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se dedican a empujar e intentar amedrentar a los y las periodistas que se limitan a hacer esas preguntas que molestan y no interesan a cierto tipo de políticos.

Me estoy refiriendo a Miguel Ángel Rodríguez Bajón, el llamado MAR, que fue nombrado por José María Aznar durante su presidencia en Castilla y León portavoz de la Junta de esa Comunidad y que ya continuaría al lado del político del PP durante mucho tiempo, llegando a ser director de Comunicación del Partido Popular y secretario de Estado de Comunicación durante el mandato de Aznar.

Pues bien, este sujeto, que debería limitarse a hacer bien su trabajo (la responsabilidad de un jefe de gabinete es muy variada), al parecer se dedica también a hacer de guardaespaldas de la presidenta de la Comunidad de Madrid y cual avezado especialista en estos temas (los guardaespaldas son personas entrenadas en el combate cuerpo a cuerpo en varias disciplinas de artes marciales, entre otras cosas) salta presto cuando una peligrosa periodista osa preguntar algo tan extraño como «¿Echa de menos que no esté aquí hoy el señor Feijóo?», porque esa fue la arriesgada pregunta que hizo la periodista Andrea Ropero en el acto en el que la ausencia del presidente del PP se notaba mucho puesto que era la toma de posesión de uno de sus presidentes autonómicos. Pero esa sencilla interpelación a Díaz Ayuso despertó los demonios de Miguel Ángel Rodríguez, quien con una gran diligencia entró en acción para evitar tamaño desatino, por las buenas o por las malas, y eligió las malas, empujando a la periodista de La Sexta para, tras decirle ésta que no le empujase, contestarle acaloradamente eso de «no la he empujado, lo que no hace falta es que haga usted el ridículo, señora», obligando con su exabrupto a que la periodista defendiera su trabajo y le reprochara su comportamiento impresentable: «Yo no hago el ridículo, el que está haciendo el ridículo ahora mismo es usted, que me está insultando. Lo único que he hecho es preguntar a la presidenta en un sitio en el que puedo preguntar”.

Pero es que el señor Rodríguez sabe mucho de hacer el ridículo, como cuando en 2013 se vio obligado a entregar su carnet de conducir en los juzgados de Plaza Castilla, en Madrid, en cumplimiento de la pena que le fue impuesta tras un juicio rápido por conducir pasado de copas por las calles de la capital de España y provocar un accidente con tres vehículos, o como cuando fue condenado en abril de 2011 por un delito continuado de injurias graves contra el anestesista y excoordinador de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés, el doctor Luis Montes, al que Miguel Ángel Rodríguez llamó nazi en dos programas de televisión por las supuestas sedaciones irregulares realizadas en un centro médico de Leganés. Porque hay que ser muy ridículo para insistir en sus acusaciones, a pesar de que la Audiencia Provincial de Madrid había archivado dicho caso contra el doctor Luis Montes, por la falsedad de la acusación.

Pero la chulería de este señor, su prepotencia es de tal grado que no solo dio lugar a ser condenado a pagar una multa de 10.000 euros y a indemnizar al doctor Luis Montes con 30.000 euros, es que ante la negativa a pagar esas cantidades, en enero de 2013 un juzgado de Madrid decretaba el embargo de las cuentas de este antiguo periodista metido a político, que hace tiempo encontró en el intento de intimidación de periodistas su escondida vocación.

Sí, Miguel Ángel Rodríguez Bajón, está muy acostumbrado a hacer el ridículo.