Volver a vivir

Esta semana dejamos atrás las mascarillas, llamenme intensa pero creo que hemos normalizado todo tanto que a casi nada le damos importancia y poder decir adiós a este complemento me parece un hecho que significa mucho, lo significa todo.

Nuestra vida cambió hace dos años, la manera de comportarnos, de interactuar, actos tan sencillos como saludarnos o darnos un abrazo se hicieron impensables. Se hizo el silencio, nos encerramos en casa, mucha gente se fue, sobre todo muchos de nuestros mayores y de qué manera tan inhumana y cruel. Todo esto ha pasado no hace tanto tiempo y tengo la sensación de que fue en otra vida o en esta, pero en un tiempo muy lejano.

Dejamos de saludarnos con dos besos, dejamos de tener contacto, empezamos a decirnos hola con el codo, el puño, la mano en el corazón, sin saber muy bien cómo comportarnos. Pero no sé si les pasa que desde que la normalidad ha regresado vuelvo a dar besos y abrazos ¡hasta con los desconocidos que me presentan! qué le voy hacer si soy de tocar. He empezado a abrazar a mi madre hace muy poco, por su delicada salud y mi prudencia; es muy bestia la sensación de volver a acurrucarte en el regazo de quien es hogar, volver a oler...

Hemos superado nuestra primera pandemia, nos hemos familiarizado con un montón de palabras, voy a hacerles memoria, porque para las solteras como yo lo de convivientes no lo llevamos muy bien desde hace un par de años: nueva normalidad, confinamiento, contagio, coronavirus, cuarentena, distancia social, mascarilla, pandemia, teletrabajo, estado de alarma, desescalada, PCR, antígeno, gel hidroalcohólico, cepas, variantes… Detrás de cada una de estas palabras hay tantas cosas vividas, tantas sensaciones experimentadas en tiempos donde la única certeza era la incertidumbre.

Ahora toca vernos las caras de nuevo, un drama si tienes la nariz torcida como yo y hay gente que piensa que es por un accidente o alguna hazaña con historia que contar, cuando la realidad es un tabique desviado herencia de madre, sin más. ¿Cuántas veces habremos imaginado las caras de la gente sólo viendo sus ojos, sin saber realmente quienes eran? Cuántas sorpresas nos hemos llevado en estos tiempos pandémicos al descubrir quién hay realmente debajo de muchas quirúrgicas.

Tengo a la entrada una mesa con las llaves de casa, gafas de sol y varios paquetes de mascarillas. Reconozco que no voy a dejar de utilizarlas, por motivos de prudencia y cuidado en mi entorno familiar, pero se acabó cantar mientras escuchas música por la calle, o hablar sola en voz alta, mientras llevaba la mascarilla puesta. Decía mi querido Roberto Fuentes en twitter: «Quiero pensar que ¿la última? lección que nos deja esta pandemia, es que se puede sonreír con la mirada». Y no sé ustedes, pero en más de una ocasión una de esas sonrisas me ha salvado en estos tiempos que ahora dejamos atrás.

Quitarnos la mascarilla es mucho más que volver a vernos las caras y sacar los pintalabios del cajón; quitarse la mascarilla es recuperar nuestra vida de antes, es volver a 2019, cuando bailábamos en salas de conciertos y hacíamos cola para entrar al baño y le contábamos la vida a un desconocido mientras esperábamos. Es volver a bailar rodeados de gente en un festival de música o un concierto. Es reencontrarnos con personas que hace mucho tiempo que no vemos y abrazarlas sin distancia, sin saludarnos con el puño o el codo. Es recuperar encuentros con mucha gente, que al principio no niego que un poco me abruma, pero al segundo será como volver a casa.

Quitarnos la mascarilla significa ponerme las zapatillas de baile, la mochila de los conciertos y sentir un cosquilleo en el estómago. Quitarnos la mascarilla será bailar rodeada de amigos, gritando muy fuerte a Lori Meyers o Cupido en una semana. Quitarnos la mascarilla será estallar de alegría al bailar a ElyElla a las 4.00 de la madrugada el próximo viernes en Murcia. Quitarnos la mascarilla es volver a la vida, es volver a vivir.